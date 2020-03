Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (26.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise habe die Papiere der europäischen Banken besonders hart getroffen: Neben dem sehr schwachen Gesamtmarkt würden die Sorgen vor einer Rezession und steigenden Kreditausfällen die konjunktursensible Branche zusätzlich belasten. Nach heftigen Kursverlusten drohe den Aktionären nun zusätzlicher Ärger, denn seitens Aufsichtsbehörden und Politik würden die Rufe nach Einschränkungen bei Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen bei den europäischen Banken lauter. Am Dienstag habe auch Bafin-Chef Felix Hufeld den Banken in der Coronavirus-Krise einen Verzicht nahegelegt: "Wir raten Finanzinstituten, mit vorhandenen Kapitalressourcen sehr sorgfältig umzugehen." Statt Gewinne auszuschütten, sollten die Geldhäuser ihre Kapitalbasis stärken, um auch in der Krise weiterhin Darlehen ausgeben und mögliche Kreditausfälle verkraften zu können.Die Forderungen würden auch bei der europäischen Bankenlobby nicht auf gänzlich taube Ohren stoßen. Der Chef der italienischen Großbank UniCredit, Jean Pierre Mustier, der derzeit den europäischen Bankenverband EBF führe, habe die Mitglieder des Bündnisses nach Bloomberg-Informationen schriftlich nach ihren Ansichten gefragt. Mit einer gemeinsamen Empfehlung könnten Bankchefs einen solchen Schritt leichter gegenüber ihren Aktionären vertreten, so die Überlegungen des Bankenverbands.Die Banken selbst würden das Thema bislang sehr unterschiedlich handhaben: Die spanische Banco Santander - das größte Geldinstitut der Eurozone - habe die geplante Gewinnausschüttung bereits am Montag auf das nächste Jahr verschoben. Die Schweizer Banken hätten derweil sämtliche Aktienrückkäufe zunächst auf Eis gelegt.Auch die Commerzbank schließe einen Dividenden-Stopp nicht mehr explizit aus: Nachdem Finanzchefin Bettina Orlopp die Ausschüttungspläne in der Vorwoche noch bestätigt habe, heiße es vom Frankfurter Geldhaus nun: "Wir schauen das genau an und entscheiden dann verantwortungsvoll." Bislang habe die Commerzbank ihren Aktionären für 2019 eine Mini-Dividende von 15 Cent je Aktie in Aussicht gestellt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: