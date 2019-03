XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,934 EUR -1,13% (22.03.2019, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,92 EUR -1,91% (22.03.2019, 17:03)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (22.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank beherrsche seit Wochen die Schlagzeilen. Spätestens seit entsprechende Gespräche am Wochenende offiziell bestätigt worden seien, würden sich allerdings immer mehr Kritiker des Megaprojekts melden. Nun habe sich auch Philipp Hildebrand, Vize-Chairman von BlackRock, zum Thema geäußert. Der Vermögensverwalter zähle bei beiden Banken zu den größten Anteilseignern.Die Banken hätten "ein schwerwiegendes Problem mit ihrem Geschäftsmodell, dass sich durch Größe alleine nicht ändern lässt", so Hildebrand bei einer Konferenz in Frankfurt. Größe an sich sei nicht ausschlaggebend für die Definition eines "Champion", habe er in Anlehnung an die Forderung der Politik nach einem "nationalen Champion" im Bankensektor gesagt.Europäische Banken, die aktuell Fusionen in Betracht ziehen würden, müssten über die Größe ihrer gemeinsamen Bilanz hinwegsehen und stattdessen überlegen, wie sich die Einkünfte am besten steigern lassen würden, so der BlackRock-Vize. Eine große Investmentbank nach dem Vorbild der US-Konkurrenten zu schaffen, könne dabei nicht die Lösung sein.Nach Informationen von Bloomberg habe Hildebrand bei seiner Rede zwar keine Namen genannt. Die Aussagen dürften aber in erster Linie auf die Gespräche über einen Zusammenschluss von Commerzbank und Deutscher Bank gemünzt sein. Besonderes Gewicht verleihe seiner Einschätzung dabei die Tatsache, dass BlackRock Großaktionär beider Institute sei und rund 4,9 Prozent an der Deutschen Bank sowie rund 4,0 Prozent an der Commerzbank halte.Für die Aktie der Commerzbank gehe es daraufhin vor dem Wochenende erneut um mehr als ein Prozent bergab. Nachdem die Gewinne vom Wochenanfang vollständig abgegeben worden seien, notiere der Kurs nun sogar wieder unterhalb der 7-Euro-Marke. Falls sich die Talfahrt fortsetzt, sollten investierte Trader den Stopp bei 6,00 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zu der Commerzbank-Aktie.Auch die Deutsche Bank notiere am Freitagnachmittag rund ein Prozent im Minus. Dass die Renditeziele für das laufende Jahr bestätigt worden sei, habe keine nachhaltigen Impulse geliefert. Die Aktie bleibe auf der Watchlist. (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: