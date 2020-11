Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (05.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe heute Morgen ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Dabei habe es das Finanzinstitut nicht geschafft, die Erwartungen der Analysten zu erfüllen, obwohl diese bereits einen Verlust eingepreist hätten. Trotz einer höheren Vorsorge aufgrund der Pandemie würden die tatsächlichen Ausfälle aber auf niedrigem Niveau bleiben.Die Commerzbank habe im dritten Quartal unter dem Strich 69 Millionen Euro Miese eingefahren, das sei etwas mehr als die von Experten erwarteten 49 Millionen Euro. Der Umsatz habe mit 2,03 Milliarden Euro ebenfalls die Prognose von 2,06 Milliarden Euro verfehlt. Das operative Ergebnis sei auf 168 Millionen Euro von 449 Millionen Euro vor einem Jahr geschrumpft.Vor einem Jahr habe die Commerzbank netto noch 297 Millionen Euro verdient. Allerdings sei das vor der Corona-Pandemie gewesen. Nun habe die Bank 272 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurückgestellt, wovon sich 181 Millionen Euro ursächlich auf die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie hätten zurückführen lassen. Die Quote des Non-Performing-Exposure habe allerdings bei 0,9 Prozent verharrt. In den ersten neun Monaten habe die Bank damit 1,07 Milliarden Euro für faule Kredite zurückgelegt.Der Vorstand halte weiter an der Prognose bezüglich der Risikovorsorge von 1,30 bis 1,50 Milliarden Euro im Gesamtjahr fest, schränke allerding ein, dass das "auch vom weiteren Verlauf der Pandemie" abhänge. Für das Gesamtjahr sei bestätigt worden, dass im laufenden Jahr erstmal seit 2012 wieder mit einem Verlust gerechnet werde. Analysten würden im Schnitt ein Minus von 153 Millionen Euro erwarten.Positiv habe sich hingegen die harte Kernkapitalquote entwickelt, die zuletzt leicht angestiegen sei auf 13,5 Prozent. "Wir haben ein stabiles Kundengeschäft und eine starke Kapitalausstattung", so Finanzchefin Bettina Orlopp. "Das ist eine gute Basis für künftige Belastungen aus der Coronakrise und für die weitere Neuausrichtung der Bank." Die Bank werde weiter "konsequent an den Kosten" arbeiten, habe Orlopp bekräftigt. "Mit den Filialschließungen und den neuen Programmen für den Stellenabbau haben wir die Voraussetzungen für weitere Einsparungen geschaffen." Für den Konzernumbau seien im dritten Quartal 201 Millionen Euro Restrukturierungsaufwendungen angefallen.Wer investiert ist bleibt dabei, der Stopp liegt bei 3,30 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.