Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (10.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe im September ein umfassendes Restrukturierungsprogramm beschlossen. Neben der Streichung von mehr als 2.000 Stellen solle auch die polnische Tochter mBank verkauft werden. Die andere große Tochter, die comdirect, wolle man komplett übernehmen. Doch dabei könnte es Probleme geben.Der Aktienkurs der comdirect sei nach der Prognoseerhöhung über die 12-Euro-Marke gestiegen. Die Commerzbank wolle den Minderheitsaktionären der Comdirect aber nur 11,44 Euro je Aktie bieten. Ein Nachbessern des Angebots habe die Commerzbank ausgeschlossen. Seit Bekanntgabe der Übernahmepläne Ende September notiere der Kurs über der Marke von 11,44 Euro.Könne die Commerzbank durch ihr Übernahmeangebot nicht genug Aktien einsammeln, wolle sie ihre Mehrheit von 82% nutzen, um eine Verschmelzung der beiden Banken durchzuführen. Die comdirect-Minderheitsaktionäre würden dann Commerzbank-Aktien erhalten. Da dieser Prozess jedoch langwierig sein dürfte, wolle ihn die Commerzbank vermeiden.Beim Umbauplan der Commerzbank würden sich erste Schwierigkeiten zeigen. Was der Markt von dem Vorhaben generell halte, zeige der Kursverlauf: Die Notierung sei nur noch wenige Cents vom Allzeittief bei 4,66 Euro entfernt. Anleger sollten nicht in das fallende Messer greifen und die Commerzbank-Aktie meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,8375 EUR +0,12% (10.10.2019, 12:57)