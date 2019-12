Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (30.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Beim ersten Versuch, die Online-Tochter comdirect bank komplett zu übernehmen, sei die Commerzbank vor wenigen Wochen gescheitert. Das habe nicht zuletzt am Widerstand des zweitgrößten Investors Petrus Advisers gelegen. Um das Projekt doch noch durchzudrücken, erwäge die Commerzbank offenbar nun ein höheres Gebot. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagnachmittag unter Berufung auf informierte Kreise berichte, führe das Frankfurter Geldhaus "fortgeschrittene Gespräche" mit Petrus Advisers über den Kauf dessen comdirect-bank-Beteiligung.Petrus Advisers habe das Übernahmeangebot der Commerzbank von 11,44 Euro pro comdirect-bank-Aktie als zu niedrig abgelehnt und seinen Anteil in den letzten Monaten kurzerhand selbst auf 7,5% aufgestockt. Der aktivistische Investor habe somit dazu beigetragen, dass die Commerzbank die angestrebte Mindestannahmequote von 90% klar verfehlt habe. Gelinge es der Commerzbank, den Anteil von Petrus Advisers doch noch zu übernehmen, würde ihre Beteiligung die 90%-Marke übersteigen. Die übrigen Minderheitsaktionäre könnte sie dann per Squeeze-Out herausdrängen. Eine komplizierte und teure Zwangsverschmelzung würden der Commerzbank dann erspart bleiben.Die Commerzbank drücke bei der geplanten Übernahme und anschließenden Integration der comdirect bank aufs Tempo - genau wie beim Verkauf der mBank-Beteiligung. Spannend werde nun aber, wie hoch sich Petrus Advisers seinen begehrten Anteil bezahlen lasse.Angesichts der laufenden Umbaumaßnahmen und der unklaren Zukunftsaussichten stehe die Commerzbank-Aktie derzeit nur auf der Beobachtungliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.12.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,529 EUR +1,56% (30.12.2019, 13:58)