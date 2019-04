Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,539 EUR +1,56% (05.04.2019, 13:19)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (05.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Unterstützt durch Meldungen über ein angebliches Übernahmeinteresse der UniCredit habe die Commerzbank-Aktie auf Wochensicht rund 8,5 Prozent zugelegt und gehöre damit zu den Gewinnern im MDAX. Das Chartbild habe sich dadurch weiter aufgehellt - der Finanztitel stehe inzwischen kurz vor einem massiven Kaufsignal.Dank der Kursgewinne der vergangenen Tage habe dem MDAX-Titel den Rücksetzer von Ende März fast vollständig ausgleichen können. Nachdem die Aktie nahezu punktgenau im Bereich der 38- und 90-Tage-Linie bei rund 6,80 Euro kehrtgemacht habe, rücke nun das bisherige Jahreshoch bei 7,70 Euro wieder in greifbare Nähe.Knapp oberhalb dieser Marke - momentan bei 7,74 Euro - befinde sich zudem die 200-Tage-Linie. Diese habe der Titel im März 2018 gerissen und seitdem nicht wieder zurückerobern können. Gelinge nun der Sprung über die Trendlinie, wäre das eine Bestätigung der jüngsten Aufwärtsbewegung und ein klares technisches Kaufsignal. Das wiederum könnte den nötigen Schwung liefern, um den horizontalen Widerstand im Bereich von 8,00 Euro zu knacken.DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich, dass der Anstieg über die 200-Tage-Linie zeitnah gelingt und rät mutigen Anlegern, dem seit dem Jahreswechsel gültigen Aufwärtstrend weiter zu folgen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,554 EUR +2,01% (05.04.2019, 13:05)