Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (11.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Commerzbank-CEO Manfred Knof halte die Schlagzahl beim Umbau hoch. Wenige Tage nachdem bekannt geworden sei, dass man sich mit den Gewerkschaften über einen Sozialplan für tausende Beschäftigte geeinigt habe, gebe es Meldungen über die weiteren Fortschritte bei der Sanierung. Konkret gehe es um den Aktienhandel und das Research, einen Bereich, den die Bank abgeben möchte. Zudem warte das Finanzinstitut morgen mit Quartalszahlen auf.Seitdem sich das Brokerage-Geschäft immer mehr automatisiere, würden die Margen sinken. Regulierungen wie die europäische Finanzmarktrichtlinie Mifid II würden ebenfalls die Kosten erhöhen, selbst die Deutsche Bank habe den Aktienhandel eingestampft. Daher sei es nur folgerichtig, dass sich auch die Commerzbank von diesem Bereich trenne. Das sei schon länger bekannt gewesen und sei Bestandteil des Konzernumbaus.Das große Rad habe die Bank ohnehin seit Jahren nicht mehr im Investmentbanking gedreht. Im Equity Brokerage solle es noch 100 Stellen geben. Laut Meldungen von Bloomberg und der "Börsen-Zeitung" wolle die Commerzbank die Bereiche auslagern und gehe dazu anscheinend mit ODDO BHF eine Kooperation ein. Von beiden Instituten habe es dazu zwar keinen Kommentar gegeben, aber Insider würden erwarten, dass eine Vereinbarung noch vor der Hauptversammlung am 18. Mai bekannt gegeben werde.ODDO BHF sei eine Frankfurter Privatbank, die bereits mit BBVA, Natixis oder ABN Amro im Aktien-Brokerage Kooperationen unterhalte. Commerzbank-CEO Knof plane offenbar, nur noch guten Kunden kapitalmarktnahe Dienstleistungen als Zusatzleistung anzubieten. Das berichte die "Börsen-Zeitung". In jedem Fall sei die Auslagerung ein wichtiger Bestandteil der neuen Strategie bis 2024 die Eigenkapitalrendite auf 7% zu steigern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR