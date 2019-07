Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (31.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Eine Woche vor Bekanntgabe der Zahlen zum zweiten Quartal gehe es bei der Commerzbank charttechnisch hoch her. Die Bullen würden gegen die Bären kämpfen. Wer das Ruder übernehme sollte sich in den nächsten Tagen zeigen. Wichtige Marken lägen vor der Commerzbank-Aktie.Der Kurs teste gerade mustergültig die Unterstützung bei 6,20 Euro. Sacke der Kurs hier nach unten ab, rücke bei 5,61 Euro die nächste Haltelinie in den Fokus. Soweit müsse es aber nicht kommen: Drehe die Notierung in die andere Richtung, komme schon bei 6,37 Euro die 50-Tage-Linie in Sicht. Hierum habe der Kurs zuletzt geschwankt. Gelinge auch hier der Ausbruch, könnte der seit Mai gültige Abwärtstrend bei 6,48 Euro nach oben durchbrochen werden. In weiterer Ferne lägen bisher noch die 200-Tage-Linie bei 7,05 Euro und der übergeordnete Abwärtstrend bei 7,65 Euro.Fundamental erscheine die Commerzbank-Aktie auf den ersten Blick günstig. Das KGV betrage nur 9, der Durchschnitt der Peers liege bei 11. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis komme gar nur mit 0,27 daher. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis erscheine spottbillig, könne bei Banken aber auch auf Misstrauen in die Qualität der Bilanz und geringe Ertragskraft hindeuten. Zumindest letzteres treffe bei der Commerzbank leider zu. Trotz immer neuer Rekorde bei der Neukundengewinnung schaffe es die Commerzbank nicht, das in höhere Erträge umzumünzen.Auch mit der Rentabilität sei es nicht weit her: Die Eigenkapitalrendite liege bei 2,4%. Bei Banken würden 5 bis 7% als Grenze für die Rentabilität gelten. Die Peergroup komme im Schnitt auf 8,8%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,272 EUR +1,64% (31.07.2019, 12:01)