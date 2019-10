Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,172 EUR -1,15% (15.10.2019, 10:59)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (15.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Deutschland befinde sich inzwischen wahrscheinlich schon in der Rezession. Für Geldhäuser sei das ein denkbar schlechtes Umfeld: Das Kreditgeschäft gehe zurück und gleichzeitig würden die Ausfälle bei bestehenden Darlehen steigen. Die Commerzbank habe gerade dort wachsen wollen. Jetzt gebe es eine brutale Abstufung seitens der US-Investmentbank Morgan Stanley. Die Analystin Izabel Dobreva habe den Finanztitel von "equal-weight" auf "underweight" heruntergestuft und das Kursziel von 9,00 Euro auf 4,90 Euro gesenkt.Das Stimmungsbild bei den Analysten sei gemischt. Sieben würden zum Kauf der Commerzbank-Aktie empfehlen, 14 würden dabei bleiben und sechs würden raten, sich von der Aktie zu trennen. Der durchschnittliche Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten laute 6,23 Euro.Das Umfeld für Banken in der Eurozone trübe sich immer weiter ein. Die Negativzinsen scheinen auf Jahre zementiert und die Regulierung könnte noch stärker anziehen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Gleichzeitig bliebe der Wettbewerb auch gegenüber der US-Konkurrenz hart.Auch gerade in Deutschland dürfte der ohnehin schon harte Wettbewerb noch rauer werden. Denn neben der Commerzbank wolle sich bekanntlich auch die Deutsche Bank auf ihren Heimatmarkt zurückbesinnen. Das schlechte gesamtwirtschaftliche Umfeld tut ein übriges, um das Geschäft zu erschweren, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,18 EUR -0,63% (15.10.2019, 11:15)