Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,254 EUR +0,50% (01.04.2021, 14:53)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (01.04.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Bereichsvorstand bekommt mehr Verantwortung - AktiennewsChristian Hassel (34), Bereichsvorstand Vertrieb in den Marktregionen Mitte und Ost für Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), übernimmt ab dem 1. April auch die vertriebliche Verantwortung für den Norden Deutschlands, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge damit Frank Nierhaus, der die Bank nach fast 40 Jahren auf eigenen Wunsch verlasse, wie die Commerzbank mitteile. Für das Firmenkundengeschäft in Norddeutschland sei unverändert Stefan Otto als Bereichsvorstand verantwortlich.Hassel sei seit über 15 Jahren im Bankgeschäft tätig und sei 2008 zur Commerzbank gekommen. Nach seinem Start in Frankfurt am Main sei der gebürtige Westerwälder rund vier Jahre für die Commerz Real in Wiesbaden tätig gewesen. Dort habe er zunächst den Vertrieb von Immobilienfonds und anschließend die Steuerung verschiedener strategischer und regulatorischer Projekte verantwortet.