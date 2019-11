Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (18.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktei sei zuletzt wieder deutlich zurückgekommen. Der Titel sei am vergangenen Donnerstag deutlich abgesackt und habe dabei ein Verkaufssignal generiert.Wesentlich für die Gewinne der Banken sei die Zinspolitik der Notenbanken. Da sehe es aber düster aus. Nachdem die EZB zuletzt ihre Politik nochmals expansiver ausgestaltet habe, rechne der Großteil der Experten damit, dass die Negativzinsen auf Jahre zementiert seien. Für die Commerzbank seien das schlechte Nachrichten, denn das Institut sei stark im Geschäft mit Privat- und Geschäftskunden engagiert bzw. wolle sich noch mehr auf den deutschen Heimatmarkt fokussieren. Hier würden sich jedoch immer mehr ausländische Banken tummeln, was den Wettbewerb weiter erhöhe und die Margen sinken lasse. Zahlen der Commerzbank würden das ganze Dilemma zeigen: Wenn der Leitzins um 1% steigen würde, dann rechne das Frankfurter Geldhaus mit bis zu 1 Mrd. Euro mehr beim Zinsüberschuss innerhalb von vier Jahren.Ebenfalls wichtig sei der wirtschaftliche Ausblick. Bleibe die Arbeitslosigkeit niedrig und würden Firmen mehr Kredite aufnehmen, weil sie mehr investieren wollten? Für Deutschland und Europa ergebe sich hier ein gemischtes Bild: Nachdem Deutschland eine Rezession knapp vermieden habe, sollte es bei uns und in Europa nach dem Konsens der Schätzungen moderat aufwärtsgehen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, so er denn nicht gelöst werde, hänge dagegen wie ein Damokleschwert über den Märkten und sorge weiter für große Unsicherheit.Auch im kommenden Jahr bleibe das Umfeld schwierig. Die Commerzbank könnte beim Konzernumbau positiv überraschen, sei aber auf ein moderates Marktumfeld angewiesen. Das Institut habe im Rahmen des aktuellen Umbauprogramms die Erwartungen deutlich nach unten revidiert.