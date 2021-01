Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,642 EUR -0,35% (07.01.2021, 10:00)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (07.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Banktitel hätten gestern stark zugelegt, nachdem sich abgezeichnet habe, dass die Demokraten in den USA auch den Senat bei der Präsidentschaftswahl gewinnen würden. Zudem gebe es Bewegung an den Anleihemärkten.Die Aussicht auf höhere Staatsausgaben und noch mehr Konjunkturhilfen hätten gestern die Märkte angetrieben. Zu den größten Gewinnern hätten die Banktitel in den USA selbst gehört. Aber auch die Commerzbank sei mit einem satten Plus aus dem Handel gegangen. Damit habe der Titel seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt und ein frisches Kaufsignal geliefert.Die Anleiherenditen in den USA würden sich seit Wochen auf dem Weg nach oben befinden. Gestern sei erstmals seit letztem März bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen die Marke von einem Prozent geknackt worden. Ein höheres Zinsniveau helfe auch der Commerzbank, die ansonsten stark im Kreditgeschäft engagiert sei. In rund vier Wochen könnten nicht nur Anleger, sondern auch Mitarbeiter der Bank endlich mehr Gewissheit haben, wie es mit dem Umbau weitergehe. Denn am 10. Februar finde die nächste Aufsichtsratssitzung statt, auf der der neue CEO Manfred Knof seine Strategie vorstellen könnte.Die Commerzbank sei eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR und schon seit letztem Frühjahr im AKTIONÄR-Depot mit einem satten Plus vertreten. Wer noch nicht investiert ist, kann den Sprung über die 5,50-Euro-Marke zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Denn damit sei aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal generiert worden. Der Stopp liege bei 4,00 Euro. (Analyse vom 07.01.2021)