Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (20.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktien der Commerzbank laufe es derzeit einfach. Die Zinswende in den USA werfe ihren Schatten voraus und die Anleiherenditen in der Eurozone würden seit Monaten steigen. Die Stimmung bei den Experten drehe unterdessen weiter ins Positive, wovon ein neuer Analystenkommentar zeuge.Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas habe die Aktien der Commerzbank von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 7,10 auf 9,00 Euro angehoben. Analyst Nick Davey habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Banken darauf verwiesen, dass 2022 die Zinserwartungen rasch steigen dürften. Die Gewinnerwartungen des Marktes könnten daher zu niedrig sein. Zudem rechne er mit weiteren Ergebnistreibern in diesem Jahr.In der Tat könnte der europäische Bankensektor mit steigenden Anleiherenditen und der Fantasie einer Zinswende in der Eurozone auch 2022 outperformen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei gestern erstmals seit 2019 wieder über die Nulllinie gestiegen - die Commerzbank-Aktie weise historisch eine positive Korrelation zu der Benchmark-Anleihe auf. Daher sollte der Aktienkurs tendenziell weiter stiegen.Bisher liege der europäische Bankensektor 2022 im Vergleich zum EURO STOXX vorne. Die Commerzbank setze sich mit etwa 14 Prozent Performance seit dem Jahreswechsel davon zusätzlich nach oben ab. Zahlen zum vierten Quartal gebe es erst am 17. Februar. Bis dahin würden Aktionäre gespannt auf den Ausblick auf 2022 und insbesondere die Prognosen zum Zinsgeschäft warten.Investierte würden den auf 5,80 Euro nachgezogenen Stopp beachten. Mutige springen noch auf und steigen ein, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 20.01.2022)Mit Material von dpa-AFXDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot 2022 von DER AKTIONÄR