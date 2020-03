Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,648 EUR -3,87% (05.03.2020, 13:18)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (05.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie stabilisiere sich auf niedrigem Niveau, wichtige Unterstützungen seien jedoch gerissen worden. Auch die Kurszielsenkung durch JPMorgan von 6,80 auf 6,10 Euro helfe da nicht. Derweil gebe es zur polnischen Tochter mBank Neuigkeiten.Den Kurs der mBank habe gestern eine Meldung unter Druck gesetzt, dass der geplante Verkauf vor dem Aus stehe. Schon länger habe es Gerüchte gegeben, dass nur noch halbstaatliche Käufer aus Polen interessiert seien. Die Commerzbank hätte jedoch gerne an einen ausländischen Konkurrenten verkauft. Bisher schien die Commerzbank von einer Veräußerung der polnischen Tochter um jeden Preis abgerückt zu sein. Durch den Anstieg der harten Kernkapitalquote (Eigenkapitalquote) Ende 2019 auf 13,4% sei ein Polster von mehr als 1 Mrd. Euro über dem Managementpuffer von 12,8% aufgebaut worden.Zwar habe die Commerzbank bereits vergangenes Jahr die Risikovorsorge um 40% auf 620 Mio. Euro hochgefahren, doch das dürfte nicht ausreichen. Komme es zu einer Rezession in Deutschland oder Europa, dann würden die Kreditausfälle sprunghaft ansteigen. Sie würden sich bei der Commerzbank derzeit auf einem unterdurchschnittlichen Niveau befinden. Das überschüssige Eigenkapital könnte somit zur Verlustabsorption draufgehen. Die Finanzierung des Konzernumbaus wäre dann wieder ungewiss.Die Commerzbank-Aktie präsentiere sich derzeit schwach, das Allzeittief sei nicht mehr weit entfernt. Anleger sollten das Papier meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analye vom 05.03.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,6615 EUR -6,58% (05.03.2020, 13:32)