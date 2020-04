Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (16.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die jährliche Hauptversammlung der Commerzbank werde wie geplant im Mai stattfinden - und doch werde dabei alles anders sein als sonst: Erstmals in der Geschichte des Instituts werde das Aktionärstreffen virtuell, ohne physische Präsenz der Aktionäre, abgehalten. Das liege - wie sollte es anders sein - am Coronavirus.Wie die Commerzbank am Donnerstagnachmittag mitgeteilt habe, werde die diesjährige Hauptversammlung auf Basis der Ende März beschlossenen Gesetzesänderung im Zuge der Corona-Virus-Pandemie als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Statt wie ursprünglich geplant am 7. Mai im Wiesbadener RheinMain CongressCenter werde sie am Mittwoch, den 13. Mai ab 12 Uhr live im Internet stattfinden.Für die Aktionäre sei das nicht nur neu und ungewohnt - es gebe auch einiges zu beachten: So informiere die Commerzbank in ihrer Mitteilung, dass das Stimmrecht ausschließlich per Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt werden könne.Aktionäre, die an der virtuellen Hauptversammlung würden teilnehmen wollen, müssten sich demnach spätestens bis zum 6. Mai 2020 angemeldet haben. Den erforderlichen Zugangscode für die Online-Veranstaltung würden sie mit der Anmeldebestätigung erhalten.Fragen könnten bis spätestens 10. Mai 2020 um 24 Uhr über ein elektronisches System eingereicht werden. Während der Hauptversammlung könnten dann keine weiteren Fragen mehr gestellt werden.Auf der Tagesordnung des Aktionärstreffens stehe in diesem Jahr durchaus streitbare Punkte wie die Billigung des Vorstandsvergütungssystems oder die Neuwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder. Zudem würden Vorstand und Aufsichtsrat - wie angekündigt - vorschlagen, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 von rund 188 Millionen Euro vollständig in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.Alle Details, Fristen und Tagesordnungspunkte der virtuellen Commerzbank-Hauptversammlung würden Anleger in der Einladung zu der Veranstaltung finden.Nach den heftigen Verlusten am gestrigen Mittwoch setze die Commerzbank-Aktie ihre Talfahrt auch am Donnerstagnachmittag fort. Mit einem Minus von rund zwei Prozent rutsche sie dabei zeitweise erneut unter die 3-Euro-Marke.Nach Einschätzung des "Aktionär" ist auf dem aktuellen Niveau allerdings (zu) viel Negatives eingepreist und die Aktie reif für ein Comeback, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link