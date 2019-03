Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (15.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Während heftig über das Für und Wider einer Fusion mit der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) diskutiert werde, trete die Commerzbank-Aktie trotz moderatem Kursanstieg am Freitag seit Tagen auf der Stelle. Drohe die charttechnische Erholung der vergangenen Wochen schon wieder im Sande zu verlaufen?Hatten zu Wochenbeginn noch Meldungen über "inoffizielle Kontakte" zwischen den beiden Konkurrenten für Kursfantasie gesorgt, pendele der Kurs seit Dienstag in engen Bahnen um die 7-Euro-Marke. In diesem Bereich verlaufe nicht nur eine horizontale Unterstützung, sondern auch die 90-Tage-Linie. Beide seien im Zuge der Konsolidierung immer wieder kurzfristig unterschritten worden, eine Richtungsentscheidung lasse sich daraus allerdings noch nicht ableiten.Der seit dem Jahreswechsel gültige Aufwärtstrend sei weiterhin intakt - seit dem Mehrjahrestief bei 5,50 Euro vom 27. Dezember belaufe sich das Plus immer noch auf rund 28%. Zudem notiere der Kurs weiterhin oberhalb der Abwärtstrendlinie, die im Zuge der jüngsten Erholung nach über einem Jahr endlich wieder nach oben durchbrochen worden sei.Bei einem deutlichen Rückfall in den Abwärtstrend und unter die 90-Tage-Linie drohe sich das Chartbild erneut einzutrüben. Für diesen Fall habe "Der Aktionär" die jüngste Trading-Empfehlung mit einem Stoppkurs bei 6 Euro versehen. Auf der Oberseite würden indes die 200-Tage-Linie bei 7,90 Euro sowie der horizontale Widerstand im Bereich von 7,90/8 Euro die nächsten Ziele bleiben. Ein Ausbruch über diese Schlüsselmarken könnte für Anschlussgewinne sorgen. Mutige Anleger könnten weiterhin auf dieses Szenario setzen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,083 EUR +1,19% (15.03.2019, 16:07)