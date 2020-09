Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (10.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Corona-Krise sei noch lange nicht ausgestanden und bei dem Frankfurter Geldhaus werde weiterhin ein neuer CEO gesucht. Aber obwohl deshalb der Umbau noch nicht beginnen könne, stärke das Management weiter das Eigenkapital.Die Commerzbank habe diese Woche eine Nachranganleihe (Tier-1-Anleihe) für 500 Mio. Euro begeben, um ihr Kernkapital zu stärken. Die Emission sei mehrfach überzeichnet gewesen, was das Interesse und Vertrauen der Anleger widerspiegele. Die Schuldverschreibung habe einen Zinssatz von 6,5 Prozent. Die Bank könne die harte Kernkapitalanforderung von mehr als zehn Prozent dadurch auf 9,8 Prozent senken.Rückenwind komme zudem von einer positiven Analystenstudie. Die amerikanische Großbank Morgan Stanley sei weiterhin positiv gestimmt für die Commerzbank-Aktie. Das Rating bleibe auf "übergewichten" mit einem Kursziel von 6,10 Euro.Der MDAX-Titel hole heute wieder Luft und könnte im positiven Marktumfeld erneut den Sprung über die Marke von fünf Euro wagen. Trader könnten hier ihr Glück versuchen. Engagierte Anleger setzen auf Sanierungsgewinne und bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,865 EUR -0,96% (10.09.2020, 09:16)