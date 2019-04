XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (11.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Während Commerzbank-Chef Martin Zielke für einen Zusammenschluss mit der Deutschen Bank trommele und dabei kräftig aufs Gas drücke, wachse im Aufsichtsrat der Großbank der Widerstand gegen eine mögliche Fusion. Vor allem die Arbeitnehmervertreter wegen der geplanten Stellenstreichungen auf die Barrikaden. Komme es nun zum Eklat?Laut einem Bericht des "Manager Magazins" würden einige CoBa-Aufsichtsräte per Abstimmung ein Ende der Fusionsgespräche erzwingen und Vorstandschef Martin Zielke aus dem Amt drängen wollen. Bereits am gestrigen Mittwoch habe die "Financial Times" unter Verweis auf einen namentlich nicht genannten Insider ein entsprechendes Szenario durchgespielt.Um im Kontrollgremium eine Mehrheit für den Vorstoß zu bekommen, müssten die Arbeitnehmervertreter geschlossen auftreten und mindestens einen Vertreter der Kapitalseite überzeugen. Zwar überwiege auch bei ihnen die Skepsis gegenüber einer möglichen Fusion. Ob es für einen Putsch gegen den eigenen Vorstand reiche, sei jedoch fraglich.Zudem habe sich inzwischen auch der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmittmann zu den Medienberichten geäußert und Zielke zunächst den Rücken gestärkt. "Der Vorstand muss die Option mit der Deutschen Bank prüfen. Das halte ich für richtig und das ist seine Pflicht." Auf die Meldung über eine angebliche Kampfabstimmung reagiere der Chefkontrolleur dabei mit klaren Worten: "Gerüchte und Spekulationen zu personellen Veränderungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Und ich halte sie für verantwortungslos und indiskutabel."Investierte Anleger sollten bei der Commerzbank-Aktie dabei bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: