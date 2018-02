ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (08.02.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und erhöht das Kursziel von 10 auf 13 Euro.Das Q4-Nettoergebnis habe die Erwartungen übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor allem der Anstieg der bereinigten Gesamterträge habe nach zwei rückläufigen Quartalen überrascht. Die Commerzbank plane entgegen seiner Erwartung und der bisherigen Aussagen für 2018 wieder eine Dividende zu zahlen. Rießelmann habe seien Prognosen für 2018 erhöht. Vor dem Hintergund einer zu erwartenden Zinswende der EZB und einer positiv fortschreitenden Nettoneukundengewinnung die Zielsetzung der Commerzbank bis 2020 zunehmend realistischer. Zudem sollte die Commerzbank-Aktie durch immer wieder aufkommende Übernahmegerüchte gestützt werden.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie von "verkaufen" auf "halten" heraufgestuft und das Kursziel von 10 auf 13 Euro angehoben. (Analyse vom 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link