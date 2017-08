ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (02.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Schlechte Zahlen dürften Aufwärtstrend nicht stoppen! AktienanalyseInsgesamt optimistisch zeigt sich Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Die Zahlen der Commerzbank AG seien mehr oder weniger erwartungsgemäß schlecht ausgefallen. Man wolle stark Personal abbauen. Aufgrund der Rückstellungen und Abfindungen für 9.600 Mitarbeiter habe die Commerzbank AG einen ordentlichen Verlust von 637 Mio. Euro ausgewiesen. Erwartet worden seien 556 Mio. Euro. Das ändere aber nichts daran, dass die Commerzbank-Aktie nach wie vor im Aufwärtstrend sei. Für das Gesamtjahr habe die Commerzbank AG einen Gewinn in Aussicht gestellt. Die Kernkapitalquote liege bei 13% und sei damit sehr komfortabel.Technisch sei die Gefahr bestätigt, dass man bei der Commerzbank-Aktie ein kleines Doppeltop kriege. Der Börsenexperte gehe aber davon aus, dass die Commerzbank AG mit den Maßnahmen, die man in das 2. Quartal gepackt habe, eher am Ende der Restrukturierung sein werde. Die Commerzbank-Aktie gehöre zu den stärksten Werten - sowohl im DAX als auch auf europäische Sicht. Insofern glaube der Aktienprofi, dass sie den Aufwärtstrend fortsetzen werde.Markus Horntrich geht davon aus, dass die Commerzbank-Aktie das Kauflimit von "Der Aktionär" bei 10,70 Euro heute erreichen wird, so der Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.08.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,175 EUR -0,31% (02.08.2017, 10:24)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,113 EUR -0,87% (02.08.2017, 10:39)