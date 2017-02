XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,702 EUR +2,31% (15.02.2017, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,704 EUR +2,20% (15.02.2017, 13:56)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (15.02.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Risikofreudige Anleger können schon jetzt einsteigen! Kursziel 10,70 Euro - AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät risikofreudigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse zum Einstieg in die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Nach Ansicht des Börsenexperten seien die Zahlen der Commerzbank AG besser als erwartet gewesen. Die Analysten hätten einen Überschuss für 2016 in Höhe von 250 Mio. Euro erwartet. Erwirtschaftet worden seien sogar 280 Mio. Euro. Allerdings verweise hier Strebin auf zwei Sondereffekte. Was die Anleger enttäuscht habe, sei die Aussage des CEO der Commerzbank AG, Martin Zielke, gewesen, dass er 2017 und möglicherweise auch 2018 wieder mit einem Verlust rechne.Auf dem Chart sehe man, dass die Börse auf die Zahlen negativ reagiert habe. An der Unterstützung im Bereich von 7,10 Euro sei die Commerzbank-Aktie dann doch wieder nach oben gekommen.Insgesamt sollte die Commerzbank von steigenden Zinsen in den USA profitieren. 2018 könnte es in der Eurozone auch so weit sein, dass die Zinsen steigen würden.Anleger könnten sich bei der Commerzbank-Aktie schon jetzt positionieren. Man brauche einen langen Atem, es könne auch Rückschlagspotenzial geben. Der Börsenexperte empfehle, den Stoppkurs bei der Commerzbank-Aktie im Bereich von 6 Euro zu setzen. Das Kursziel für die Commerzbank-Aktie belasse er bei 10,70 Euro.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: