Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (03.08.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analystin Giulia Aurora Miotto von Morgan Stanley:Giulia Aurora Miotto, Analystin von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen das Kursziel für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) von 9,35 auf 9,85 Euro.Sie reagiere damit auf die bessere Kapitalsituation des Frankfurter Geldhauses, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die schwachen Erträge würden jedoch ein Problem bleiben. Steigende Zinsen und der Konzernumbau dürften sich erst langfristig bemerkbar machen.Giulia Aurora Miotto, Analystin von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die "equal-weight"-Votum für die Commerzbank-Aktie bestätigt und das Kursziel von 9,35 auf 9,85 Euro angehoben. (Analyse vom 03.08.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:11,245 EUR +2,04% (03.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,22 EUR +2,27% (03.08.2017, 20:19)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001