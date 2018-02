ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (08.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Jahresbericht lässt den Finanztitel steigen! AktienanalyseDer vorgelegte Jahresbericht lässt die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) am Donnerstag steigen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Grund dafür sei gewesen, dass die Bank im letzten Jahr besser abgeschnitten habe als von den Analysten erwartet, obwohl sie wegen teurer Maßnahmen zur Restrukturierung einen Rückgang beim Gewinn präsentiert habe. Jedoch hätten sich die Anleger neben der auf 14,1 Prozent gestiegenen harten Kernkapitalquote auf die Aussagen zur Dividende konzentriert. Eine solche möchte die Bank im nächsten Jahr nämlich wieder zahlen. Schon seit Oktober 2016 lasse sich die Commerzbank-Aktie in einem Aufwärtstrend darstellen, der aktuell zwischen 11,70 und 14,20 Euro beschrieben werden könne.Dabei hätten die Notierungen Anfang Februar bereits ein Hoch bei 13,82 Euro erreicht, hätten aufgrund des nachlassenden Marktes in der Folge aber bis zum Tief bei 11,95 Euro nachgegeben. Jedoch habe sich die Commerzbank-Aktie dadurch weiterhin im eingangs genannten Aufwärtstrend bewegt, habe diesen bestätigt und anschließend wieder den Weg nach oben gesucht. Nachdem die Notierungen zuvor ohnehin an der Oberseite der Trendbewegung angekommen seien, könnte nun ein erneuter Anstieg im Trendkanal erfolgen. Durch den seit anderthalb Jahren laufenden Anstieg überwand die Commerzbank-Aktie zuletzt das Hoch von April 2015 bei 13,39 Euro und befand sich auf dem höchsten Stand seit fast vier Jahren, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,99 EUR +1,14% (08.02.2018, 10:10)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:13,112 EUR +2,77% (08.02.2018, 09:55)