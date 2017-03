WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption: CBK

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie: CBK

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie: CRZBF

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete es mit 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (28.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Diese Hürden stehen im Weg - ChartanalyseNach einer Kurs-Rally in den vergangenen Monaten steht die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nun vor charttechnischen Hürden, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.So würden das Mehrmonatshoch bei 8,65 Euro sowie das aktuelle Jahreshoch bei 8,71 Euro eine signifikante Widerstandszone bilden. Um weiteres Kurspotenzial freizusetzen, müsse diese überwunden werden. Das Kurshoch des vergangenen Jahres bei 9,50 Euro stelle zudem eine weitere Widerstandsmarke dar. Nach unten hin werde der Kurs der Commerzbank-Aktie durch das aktuelle Jahrestief bei 6,96 Euro unterstützt. Die 200-Tage-Linie verlaufe gegenwärtig bei 6,76 Euro. Der gleitende Durchschnitt könnte ebenfalls unterstützend auf den Kurs des DAX-Titels wirken. Eine weitere Unterstützungsmarke stellt das Kurstief von vergangenem Dezember bei 6,43 Euro dar, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.03.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:8,647 EUR +1,48% (28.03.2017, 11:08)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,658 EUR +1,57% (28.03.2017, 11:24)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001