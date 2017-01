ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (17.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Die Bäume dürften nicht in den Himmel wachsen - ChartanalyseInsbesondere Aktien von Banken profitierten in den vergangenen Wochen vom überraschenden Ausgang der US-Wahl. Oder anders ausgedrückt: Mit der Wahl des Republikaners Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hofft der Markt auf eine schwächere Regulierung des Finanzsektors, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie der im DAX notierten Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe noch Ende September in der Region von 5 Euro herumgedümpelt. Ehe die Commerzbank-Aktie Richtung Norden abgegangen sei. Der seit Ende September existierende Aufwärtstrend verlaufe aktuell bei 7,08 Euro und diene dem Kurs als erste charttechnische Unterstützung. Weitere Unterstützungen würden die 200-Tage-Linie, welche sich aktuell bei 6,67 Euro bewege, sowie das Kurstief von Dezember bei 6,43 Euro bieten. Zum einen scheine die Commerzbank-Aktie somit charttechnisch gut unterstützt. Zum anderen dürften die Bäume allerdings nicht in den Himmel wachsen.Das aktuelle Jahreshoch bei 7,98 Euro gelte dem entsprechend als erste Widerstandsmarke, welche überwunden werden müsse, um weiteres Kurspotenzial freizuschaufeln. Die Kurs-Hochpunkte von vergangenem März und vergangenem April bilden zudem bei 8,65 Euro einen signifikanten horizontalen Widerstand, welcher eine hohe Hürde für die Aktie der Commerzbank darstellen könnte, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.01.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:7,506 EUR +0,74% (17.01.2017, 11:04)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,49 EUR +0,40% (17.01.2017, 11:19)