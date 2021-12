Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,609 EUR +0,52% (15.12.2021, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,572 EUR +2,26% (14.12.2021)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (15.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktien hätten gestern kräftig zulegen können und mehr als zwei Prozent im Plus geschlossen. Denn die Finanzvorständin Bettina Orlopp habe bekräftigt, eine schwarze Null im laufenden Jahr erreichen zu wollen und sich auch zu den potenziellen Belastungen geäußert, die ein neuer Lockdown für das Finanzinstitut bedeuten könnte.Im Interview mit der Börsen-Zeitung habe Orlopp gesagt, sie fühle sich nach wie vor sehr wohl mit der Prognose, das Jahr mit einem positiven Nettoergebnis abzuschließen. Vor Bekanntgabe der Q3-Zahlen habe der Vorstand nur einen Bruttogewinn - also vor Steuern - in Aussicht gestellt. Für die Bank wäre das im ersten Jahr der Sanierung ein großer Erfolg.Beachtung finde bei der Commerzbank zudem immer wieder das Thema Risikovorsorge. Denn ausfallgefährdete Kredite seien seit der Pandemie erneut in den Fokus gerückt. Wie "Der Aktionär" allerdings zuletzt geschrieben habe, habe die Bank im Gegensatz zur Konkurrenz einen Großteil der zurückgestellten Mittel im laufenden Jahr nicht wieder ausgeschüttet.Orlopp habe in der Börsen-Zeitung gesagt: "Beim Thema Risikovorsorge sind wir ja eher auf der konservativen Seite. Wir haben im vergangenen Jahr bereits viel gebucht und zusätzlich auch ein sogenanntes Top-Level-Adjustment von fast 500 Millionen Euro gebildet. Wir haben dieses Polster bis jetzt de facto nicht gebraucht. Wir wollen es, nach allem, was wir im Moment sehen, auch noch für 2022 weitgehend bewahren."Zudem weise die Finanzvorständin darauf hin, dass 2021 bisher 257 Millionen Euro für faule Darlehen zurückgestellt worden seien. Die Guidance für das Gesamtjahr liege aber nach wie vor bei unter 700 Millionen Euro. "Im vierten Quartal müsste schon wirklich viel passieren, damit wir das voll ausnutzen müssen", so Orlopp.Mutige können wieder zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: