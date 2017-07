Kursziel

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 9,60 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 21.07.2017 9,35 Equal-weight Morgan Stanley Giulia Aurora Miotto 21.07.2017 9,20 Hold HSBC Johannes Thormann 21.07.2017 11,50 Neutral UBS Daniele Brupbacher 19.07.2017 12,80 Buy Citigroup - 18.07.2017 11 Hold Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 17.07.2017 9,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 12.07.2017 9,50 Verkaufen Independent Research Markus Rießelmann 06.07.2017

Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,037 EUR -0,84% (31.07.2017, 16:58)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (31.07.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) vor Quartalszahlen zu? 9,00 oder 12,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG wird am 02.08.2017 ihre Quartalszahlen präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat die Citigroup, in einer Commerzbank-Aktienanalyse vom 18.07.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Die Analysten haben das "buy"-Votum für den Titel bestätigt und das Kursziel von 12,00 auf 12,80 Euro angehoben. Die Commerzbank AG sei das am besten positionierte Finanzinstitut, um von einer Konsolidierung unter den Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu profitieren, so die Analysten. Dafür würden rund 550.000 neue Kunden des Frankfurter Geldhauses in den letzten drei Quartalen sprechen.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von der Deutschen Bank und liegt bei 9,00 Euro. Benjamin Goy, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat die Aktie am 12.07.2017 mit dem Rating "hold" bewertet und das Kursziel von 8,00 auf 9,00 Euro erhöht. Er rechne mit einem Übergangsquartal in einem Übergangsjahr. Der Druck auf die Erträge dürfte sich kurzfristig fortsetzen, während es bei den Kosteneinsparungen vorangegangen sein sollte. Herausragen sollten zudem Restrukturierungsaufwendungen und die signifikant verbesserte harte Kernkapitalquote des Frankfurter Geldhauses. Goy habe seine Schätzungen moderat erhöht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?