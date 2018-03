Kursziel

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 11,60 Sell UBS Jason Napier 08.03.2018 12,50 Sector Perform RBC Capital Robert Noble 08.03.2018 11,75 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 08.03.2018 - Halten DZ BANK Christian Koch 09.02.2018 13,50 Hold S&P Global Firdaus Ibrahim 09.02.2018 11 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 08.02.2018 11 Verkaufen Nord LB Michael Seufert 08.02.2018 13 Halten Independent Research Markus Rießelmann 08.02.2018 16 Overweight Morgan Stanley Giulia Aurora Miotto 08.02.2018 12 Halten LBBW Ingo Frommen 08.02.2018

12,408 EUR (08.03.2018)



DE000CBK1001



CBK100



CBK



CBK



CRZBF



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Quartalszahlen zu? 16,00 oder 11,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 8. Februar 2018 ihre Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Das Konzernergebnis lag mit 90 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (Q4/2016: 182 Mio. Euro). Wegen der geringeren Sondereffekte gingen das Operative Ergebnis auf 159 Mio. Euro (Q4/2016: 337 Mio. Euro) sowie die Erträge vor Risikovorsorge auf 2.193 Mio. Euro (Q4/2016: 2.399 Mio. Euro) zurück. Um Sondereffekte bereinigt, waren die Erträge in Q4 mit 2.253 Mio. Euro höher als im Vorjahr (Q4/2016: 2.111 Mio.Euro).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin von Morgan Stanley, Giulia Aurora Miotto, in einer Aktienanalyse vom 08.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat die "overweight"-Empfehlung für den Titel mit einem Kursziel von 16 Euro bestätigt. Commerzbank habe starke Resultate vorgelegt, die den Aktienkurs stützen sollten, so die Analystin. Insbesondere das Geschäft mit Privatkunden und kleinen Geschäftskunden (PSBC) habe mit einem starken Wachstum die Erwartungen übertroffen. Die Konzernziele für 2018 würden indes implizieren, das das Finanzinstitut bei der neuen Strategie langsamer vorankomme als gedacht.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von der NORD LB und liegt bei 11,00 Euro. Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse vom 08.02.2018 seine Verkaufsempfehlung bekräftigt, aber das Kursziel von 9,50 auf 11,00 Euro erhöht. Im Geschäftsjahr 2017 habe das Geldhaus zwar die Belastungen aus den nicht operativen Einheiten überraschend stark zurückfahren können, das operative Ergebnis sowohl des Firmenkunden- als auch des Privatkundenbereichs habe jedoch einen erheblichen Rückgang verzeichnet, so der Analyst. Auch die Erträge seien in den operativen Segmenten unter Druck geblieben, wogegen sich die Kosten trotz der hohen Investitionen stabil entwickelt hätten. Die Commerzbank setze für 2018 auf Wachstum und höhere bereinigte Erträge in den Kundensegmenten, weswegen sie die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung anstrebe. Aufgrund der anhaltenden Ertragsschwäche und geringen Eigenkapitalrendite halte Suefert einen Abschlag von 50% auf den Buchwert (2017 NAV: EUR 21,90) für angemessen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?