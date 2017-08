Kursziel

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 10,10 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 11.08.2017 9,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 04.08.2017 9,60 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 03.08.2017 9,85 Equal-weight Morgan Stanley Giulia Aurora Miotto 03.08.2017 8,50 Strong Sell S&P Global Firdaus Ibrahim 03.08.2017 8,50 Verkaufen Nord LB Michael Seufert 02.08.2017 - Verkaufen DZ BANK Christian Koch 02.08.2017 9,50 Neutral Equinet Philipp Häßler 02.08.2017 11,50 Neutral UBS Daniele Brupbacher 02.08.2017 9,50 Verkaufen Independent Research Markus Rießelmann 02.08.2017 9,20 Hold HSBC Johannes Thormann 21.07.2017 12,80 Buy Citigroup - 18.07.2017 11 Hold Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 17.07.2017 6,00 Underweight Barclays Kiri Vijayarajah 28.06.2017 9 Sector Perform RBC Capital Adrian Cighi 26.05.2017 8,60 Neutral Oddo Seydler Jean Sassus 24.05.2017

XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,175 EUR +0,49% (15.08.2017, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (16.08.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Quartalszahlen zu? 12,80 oder 6,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 02.08.2017 ihre Quartalszahlen präsentiert. Das Operative Ergebnis für H1 fiel im Transformationsjahr und im Zuge verhaltener Märkte in Q2 niedriger aus als im Vorjahr und liegt bei 515 Mio. Euro (H1/2016: 633 Mio. Euro). In Q2 betrug das Operative Ergebnis 183 Mio. Euro (Q2/2016: 351 Mio. Euro). Das Vorsteuerergebnis lag in H1 bei minus 292 Mio. Euro (H1/2016: 593 Mio. Euro). Hierin sind Restrukturierungsaufwendungen von 807 Mio. Euro enthalten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat die Citigroup, in einer Commerzbank-Aktienanalyse vom 18.07.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Die Analysten haben das "buy"-Votum für den Titel bestätigt und das Kursziel von 12,00 auf 12,80 Euro angehoben. Die Commerzbank AG sei das am besten positionierte Finanzinstitut, um von einer Konsolidierung unter den Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu profitieren, so die Analysten. Dafür würden rund 550.000 neue Kunden des Frankfurter Geldhauses in den letzten drei Quartalen sprechen.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von Barclays und liegt bei 6,00 Euro. Kiri Vijayarajah, Aktienanalyst von Barclays, hat in einer Aktienanalyse nach einem Workshop zum Thema Digitalisierung das "underweight"-Votum für die Commerzbank-Aktie mit einem Kursziel von 6,00 Euro bestätigt. Präsentiert worden seien neue Apps und die Hintergrundarbeiten zur Einführung digitaler Lösungen, um das Unternehmensziel einer Digitalisierung von 80% aller relevanten Prozesse bis 2020 zu erreichen, so der Analyst. Für Anleger stelle sich die Frage, ob dies der Commerzbank einen wettbewerblichen Vorteil auf der Kosten- oder der Wachstumsseite bringe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,209 EUR 0,00% (16.08.2017, 08:22)