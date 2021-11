Kursziel

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 8,10 Buy Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 15.11.2021 8,90 Overweight Morgan Stanley Izabel Dobreva 10.11.2021 7,30 Halten Independent Research Jan Lennertz 09.11.2021 6,50 Underweight Barclays Amit Goel 08.11.2021 7,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 08.11.2021 7,00 Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 08.11.2021 7,10 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 07.11.2021 5,40 Verkaufen DZ BANK Timo Dums 04.11.2021 6,50 Halten Nord LB Michael Seufert 04.11.2021 5,30 Neutral UBS Daniele Brupbacher 04.11.2021 5,80 Hold Warburg Research Andreas Pläsier 04.11.2021

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (16.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Quartalszahlen zu? 8,90 oder 5,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 04.11.2021 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. November zu entnehmen ist, erwarte die Bank nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen im dritten Quartal nun für das Gesamtjahr 2021 einen Nettogewinn. "Die Umsetzung unserer Strategie geht planmäßig voran und auch das operative Geschäft entwickelt sich gut. Für das Gesamtjahr rechnen wir trotz der Umbaukosten daher mit einem positiven Konzernergebnis", so Konzernchef Manfred Knof.Im Tagesgeschäft habe die Commerzbank im dritten Quartal mit 472 Mio. Euro fast drei Mal so viel verdient wie ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Bank habe auch davon profitiert, dass sie deutlich weniger Geld für mögliche Kreditausfälle habe zurücklegen müssen als im Corona-Krisenjahr 2020. Unter dem Strich hätten für den Zeitraum Juli bis einschließlich September 403 Mio. Euro Gewinn gestanden, nach einem Verlust von 60 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.Das Geldhaus, dessen größter Anteilseigner der deutsche Staat sei, habe unter dem seit diesem Januar amtierenden Vorstandschef Knof den Sparkurs verschärft. Bis Ende 2024 solle konzernweit die Zahl der Vollzeitstellen von etwa 39.500 auf 32.000 gedrückt werden. Das Filialnetz in Deutschland werde von 790 auf 450 Standorte fast halbiert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat die Analystin von Morgan Stanley, Izabel Dobreva, in einer Analyse vom 10.11.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat den Titel von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 8,90 Euro angehoben. "Das Glück ist mit den Tüchtigen", so die Analystin. Sie habe den massiven Konzernumbau gelobt. Die Markterwartungen würden den besseren Ertragsaussichten noch hinterherhinken.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick: