Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,803 EUR -0,82% (10.01.2020, 13:16)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (10.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Mit dem Kauf der comdirect bank-Anteile vom zweitgrößten Aktionär Petrus Advisers sei die Übernahme der Tochter für die Commerzbank besiegelt. Die comdirect bank solle als Marke erhalten bleiben und in die Mutter integriert werden. Commerzbank-CEO Martin Zielke verspreche sich davon Synergien in Millionenhöhe. Derweil sei bei der comdirect bank schon im Vorfeld zur Integration die Angebotspalette geändert.Der Blog Finanz-Szene habe aufgedeckt, dass die comdirect bank seit November nur noch Kunden, die ein Girokonto hätten, auch Tages- und Festgeldkonten anbiete. Stattdessen solle die Bank in Zukunft anscheinend verstärkt auf Brokerage setzen. In den vergangenen Jahren sei das Einlagevolumen zwar stark angestiegen, aber da die Kreditvergabe bei der comdirect bank keine große Rolle spiele und die Margen wegen der Negativzinsen immer weiter sinken würden, sei auch der Zinsüberschuss um mehrere Millionen zurückgegangen.Die Commerzbank-Aktie sei im positiven Gesamtmarkt angesprungen und stehe kurz vor der 200-Tage-Linie bei 6,05 Euro. Anfang des Jahres sei bereits der seit letztem Jahr gültige Abwärtstrend bei 5,16 Euro geknackt worden. Der nächste Widerstand liege bei 5,96 Euro.Trader könnten auf einen Bruch setzen, langfristig orientierten Anlegern rate "Der Aktionär" weiter von einem Einstieg ab. Der weitere Verlauf des Konzernumbaus sollte abgewartet werden, um abzuschätzen, wohin die Reise bei der Commerzbank gehe, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,79 EUR -1,36% (10.01.2020, 13:30)