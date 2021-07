Speziell am Donnerstag hätten die Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sowie schwindender Konjunkturoptimismus die Anleger noch risikoscheu gemacht. Freitag habe sich dies aber sehr bald wieder normalisiert. Bei US-Staatsanleihen, die am Donnerstag noch von der Suche nach Sicherheit profitiert hätten, sei es nun zu Gewinnmitnahmen gekommen. Die dem Kurs gegenläufige Rendite der zehnjährigen US-Anleihen, die zeitweise klar unter 1,30% gelegen sei, sei somit am Freitag wieder auf Werte um 1,35% angezogen. Entsprechend hätten Finanztitel zu den Favoriten im Dow gehört, nachdem sie an den Tagen zuvor stark unter den sinkenden Zinsen gelitten hätten. Der Finanzsektor sei es auch, der per morgen im Wesentlichen die Berichtssaison zum zweiten Kalenderquartal 2021 einläuten werde.



Auch konjunkturseitig seien erst morgen handfeste - und mit Spannung erwartete Daten zu erwarten - und zwar US-Inflationadaten. Am heutigen Montag bleibe es aber was Datenanbelangt noch ruhig.



Die asiatischen Börsen könnten die Kurszuwächse ihrer westlichen Pendants heute Früh sichtlich nachholen. Aktuell lägen die meisten Aktienindices Asiens zwischen 0,5% (SENSEX (ISIN: XC0009698199, WKN: nicht bekannt, Indien) und über 2% (TOPIX (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU, Japan) im Plus. In Europa würden die vorbörslichen Indikationen jedoch darauf schließen lassen, dass es zumindest zum heutigen Handelsbeginn nicht viel weiter nach oben gehen werde.



Der Goldpreis habe sich über das Wochenende stabil auf dem bereits in der Vorwoche vorherrschenden Niveau von um die USD 1.800 gehalten. Ebenso schienen die Ölpreise nun rund USD 2 unter ihren Jahreshöchstständen (die Sorte Brent habe zu Beginn der Vorwoche noch mehr als USD 77,50 pro Fass gekostet) festgefahren zu sein. Der Bitcoin verweile nicht unähnlich in einer für seine Verhältnisse engen Handelsspanne unterhalb von USD 35.000. (12.07.2021/ac/a/m)





Im Comeback der Standardwerte legte der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag um satte 1,3% zu und rettete sich damit auf Wochensicht noch knapp ins Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und die Indices der NASDAQ seien ihm nicht allzu weit hinterhergelaufen und so seien bei den US-Aktienindices allerorten neue Tagesschluss-Höchststände zu verkünden.