Kurzprofil Comcast Corp.:



Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, Nasdaq-Symbol: CMCSA) entwickelte sich im Laufe seines Bestehens von einem Betreiber von Kabelnetzen zu einem modernen Kommunikations- und Medienunternehmen. Die Gesellschaft gehört zu den größten Video-, Highspeed-Internet- und Telekommunikationsanbietern für Privat- und Geschäftskunden in den USA. Kernbereiche der Geschäftstätigkeit sind das Betreiben von Kabelnetzen durch Comcast Cable sowie Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Entertainment-, Nachrichten-, Sport- und Content-Lösungen über das Unternehmen NBC Universal Media LLC. Dieses offeriert eine breite Palette an Entertainment- und Nachrichten-Netzwerken sowie die NBC und Telemundo-Rundfunknetze, lokale Fernsehsender, Produktionsgesellschaften, eine Filmgesellschaft und Themenparks. Des Weiteren hat die Gesellschaft alle Anteile an der Senderkette NBC Universal gekauft. (22.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Comcast-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienriesen Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, Nasdaq-Symbol: CMCSA) unter die Lupe.Nach den eher schwachen Quartalszahlen von Netflix könnten nun Herausforderer des Streaming-Marktführers Pluspunkte bei den Investoren sammeln. Bereits nächste Woche veröffentliche der Telekommunikationsriese Comcast, der zugleich Anbieter des populären Streaming-Dienstes Peacock sei, seine Geschäftsergebnisse zum zweiten Quartal. Die Comcast-Aktie habe gestern ein neues Allzeithoch bei 57,81 Dollar markiert.Eine der größten Fragen nach den Netflix-Zahlen sei, ob die Streamingbranche ihr Wachstumspeak bereits überschritten habe und eine zunehmende Sättigung erfahre. In diesem Fall dürfte auch das Abowachstum bei Peacock (Comcast), Disney+ und HBO Max (AT&T) nicht so üppig ausfallen. Gelinge es jedoch den drei Streamingdiensten positiv bei den Nutzerzahlen zu überraschen, dann würde dies Netflix einen herben Schlag versetzen.Bei Comcast, das am 27. Juli sein Zahlenwerk vorlegen werde, würden die Analysten im zweiten Quartal ein Erlöswachstum von 15 Prozent auf 27,15 Milliarden Dollar erwarten. Der Nettogewinn solle um elf Prozent auf 3,01 Milliarden Dollar steigen."Der Aktionär" bleibt für Comcast bullish gestimmt. Anleger lassen die Gewinne laufen, Neueinsteiger warten die Q2-Zahlen ab, so Emil Jusifov. (Analyse vom 22.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Comcast-Aktie: