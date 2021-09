Xetra-Aktienkurs Comcast-Aktie:

51,05 EUR +0,89% (31.08.2021)



Nasdaq-Aktienkurs Comcast-Aktie:

60,68 USD +1,62% (31.08.2021)



ISIN Comcast-Aktie:

US20030N1019



WKN Comcast-Aktie:

157484



Ticker Symbol Comcast-Aktie:

CTP2



Nasdaq-Symbol Comcast-Aktie:

CMCSA



Kurzprofil Comcast Corp.:



Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, Nasdaq-Symbol: CMCSA) entwickelte sich im Laufe seines Bestehens von einem Betreiber von Kabelnetzen zu einem modernen Kommunikations- und Medienunternehmen. Die Gesellschaft gehört zu den größten Video-, Highspeed-Internet- und Telekommunikationsanbietern für Privat- und Geschäftskunden in den USA. Kernbereiche der Geschäftstätigkeit sind das Betreiben von Kabelnetzen durch Comcast Cable sowie Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Entertainment-, Nachrichten-, Sport- und Content-Lösungen über das Unternehmen NBC Universal Media LLC. Dieses offeriert eine breite Palette an Entertainment- und Nachrichten-Netzwerken sowie die NBC und Telemundo-Rundfunknetze, lokale Fernsehsender, Produktionsgesellschaften, eine Filmgesellschaft und Themenparks. Des Weiteren hat die Gesellschaft alle Anteile an der Senderkette NBC Universal gekauft. (01.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Comcast mit Chance zum Anstieg - ChartanalyseDie Comcast-Aktie (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, Nasdaq-Symbol: CMCSA) befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von November 2020 bis Februar 2020 habe sie gegen eine langfristige obere Pullbacklinie gedrückt und sei darüber ausgebrochen. Am 16. März habe die Aktie ein Hoch bei 58,58 USD markiert. Anschließend habe sich der Wert zwar weiter aufwärts bewegt. Allerdings sei diese Rallye von einer obere Pullbacklinie eingebremst worden. Über diese Trendlinie sei die Aktie im gestrigen Handel mit einer langen weißen Kerze ausgebrochen.Dieser Ausbruch könnte zu einer Trendbeschleunigung führen. Die Comcast-Aktie habe damit die Chance, in den nächsten Wochen in Richtung 67,00 USD anzusteigen. Ein Rückfall unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 58,95 USD wäre aber diesem Szenario abträglich. Die Aktie könnte dann 57,00 USD und vielleicht sogar 52,49 USD abfallen. (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Comcast-Aktie:51,79 EUR +0,76% (01.09.2021, 08:00)