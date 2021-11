Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (25.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Neben Kryptowährungen wie dem Bitcoin und Ethereum würden derzeit sogenannte "Stable Coins" im Kryptouniversum rapide an Bedeutung gewinnen. Auch ein wichtiger US-Ausschuss interessiere sich für die neumodischen Münzen und habe deshalb einen Brief voller Fragen an marktführenden Kryptobörsen wie Coinbase und den Rivalen Robin Hood verschickt.Im US-Rechtssystem sei der Senat des Bankenausschusses für alle Gesetzesvorschläge und Angelegenheiten, die sich auf die Themen Währungen, Einlagensicherungen und das Bankwesen beziehen würden, zuständig.Als Vorsitzender des Ausschusses wolle Sherrod Brown von Coinbase und Co neben anderen Fragen auch wissen, wie groß der Markt für Stable Coins sei, welche Risiken mit den neuen Kryptowährungen einhergehen würden und wie der Umwandlungsprozess von Token in Fiatgeld vonstattengehe. Brown habe zudem um eine Antwort bis zum 3. Dezember gebeten.Unter Stable Coins verstehe man Kryptowährungen, die durch automatische Preisbindungsmechanismen an nationale Währungen oder andere Vermögenswerte gekoppelt seien. Dadurch solle der Wechselkurs möglichst gering ausfallen. Mit dem USD Coin habe auch Coinbase einen eigenen Stable Coin emittiert, dieser sei an den US-Dollar gekoppelt und könne im Verhältnis 1:1 umgewandelt werden. Weniger risikoaffine Anleger könnten so ebenfalls Kryptowährungen besitzen, die eine deutlich niedrigere Volatilität wie der Bitcoin oder Ether aufweisen würden.Mit dem eigenen Stable Coin expandiere Coinbase in den nächsten aufstrebenden Markt.Dennoch bleibt "Der Aktionär" bei seiner Einschätzung: Anleger, die langfristig am Kryptomarkt aktiv werden wollen, sollten lieber direkt zu Bitcoin und Co greifen, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 24.11.2021)