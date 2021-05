"Mit einem CFD auf Krypto-Profiteure lässt sich nicht nur auf weiter steigende Kurse spekulieren. Anleger, die von einer maßlosen Überbewertung des Sektors ausgehen, können ebenso auf fallende Kurse setzen und hiervon profitieren", führt Eberhard weiter aus. Diese Sichtweise habe ihm zufolge durchaus seine Daseinsberechtigung, wenn man davon ausgehe, dass Coinbase derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jenseits der 300 gehandelt wird. Etablierte Finanzdienstleister wie zum Beispiel PayPal wiesen dagegen gerade einmal ein KGV von 65 auf.



Volatilität ist Trumpf



Im Kryptowährungsmarkt sieht Finanzexperte Eberhard eine immense Volatilität. "Seit Anfang des Jahres hat die bekannteste Kryptowährung, der Bitcoin, um 90,18 Prozent[2] (Stand: 4.5.2021) zugelegt. Zwischenzeitlich standen wir sogar noch viel höher und der Bitcoin hat gegenüber seinem Hoch derzeit über 10.000 US-Dollar verloren", so Eberhard. Diese Volatilität ist dem ausgebildeten Psychologen zufolge mit den Herausforderungen des Lebens vergleichbar: mit den täglichen Ups und Downs umzugehen, das gehöre dazu. Und genau hierin lägen auch enorme Chancen für den Trader. Wer beispielsweise auf den Kursverfall einer Aktie der Krypto-Branche spekulieren wolle, könne den Titel nicht mehr wie früher einfach leerverkaufen, sondern müsse sich die Aktie vorher leihen. Hierfür fielen natürlich auch Leihgebühren an. "Mit dem CFD funktioniert das alles einfacher. Das Kalkül, auf steigende oder fallende Kurse zu setzen, ist nur einen Mausklick für den Anleger entfernt", resümiert Eberhard.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coinbase: Krypto-Unicorn jetzt erstmals als Aktien-CFD bei GKFX handelbar - AktiennewsCoinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN), US-amerikanische Handelsplattform für Kryptowährungen, war in den letzten Tagen und Wochen in aller Munde, so GKFX in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Am 14. April debütierte das Unternehmen auf dem New Yorker Börsenparkett (NYSE) und legte den zweitgrößten Börsengang in der Geschichte der USA hin. Am Ende stand eine unfassbar hohe Bewertung von 112 Mrd. US-Dollar zu Buche. GKFX bietet Anlegern nun einen Aktien-CFD (Contracts for Difference) auf die weltgrößte Krypto-Börse an.Der Handel mit Kryptowährungen boomt, inzwischen werden allein beim Bitcoin fast 300.000 Transaktionen pro Tag abgewickelt. Noch vor zehn Jahren, am 3. Mai 2011, waren es lediglich 2048.