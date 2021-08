Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (31.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Quartalszahlen vor knapp drei Wochen hätten eindrucksvoll gezeigt: Der US-Kryptobörsenbetreiber sei zuletzt rasant gewachsen. Vielleicht etwas zu dynamisch, denn die Beschwerden der Nutzer würden sich häufen. Am vergangenen Wochenende habe es erneut eine Panne gegeben, die Tausende Nutzer in Angst und Schrecken versetzt habe.Rund 125.000 Coinbase-Nutzer seien am Freitag per E-Mail darüber informiert worden, dass die Einstellungen ihrer Zwei-Faktor-Authentifizierung geändert worden seien. Ein Versehen, wie Coinbase tags darauf via Twitter erklärt habe. In der Zwischenzeit hätten die betroffenen Nutzer aber um die Bestände in ihrem Coinbase-Konto bangen müssen. Schließlich sei zu befürchten gewesen, dass sich Hacker Zugang zu den Coinbase-Konten verschafft hätten.Schlimmer noch: Einige Coinbase-Nutzer, die sich hätten einloggen wollen, um ihre Wallet zu überprüfen und die dringend empfohlene Änderung der Zugangsdaten durchzuführen, hätten laut dem Branchenportal cointelegraph.com von tagelangen Login-Problemen bei der Coinbase-App berichtet.Coinbase selbst habe sich mittlerweile bei den Betroffenen entschuldigt und eine Entschädigung i.H.v. 100 USD in Bitcoin angeboten. Man sei sich bewusst, dass Vorfälle wie dieser das Vertrauen verletzen könnten und man arbeite daran, dieses Vertrauen zurückzugewinnen, so das Unternehmen.Andere hätten von monatelangen Korrespondenzen per E-Mail berichtet, um gesperrte Wallets wieder zum Laufen zu bringen. Viele der Betroffenen hätten sich enttäuscht gezeigt - von einem renommierten, börsennotierten Unternehmen hätten sie mehr erwartet, so der Tenor.Coinbase sollte in Sachen Sicherheit und Kundenservice schleunigst die Kurve kriegen, denn private Krypto-Trader seien mit Abstand die wichtigste Kundengruppe des US-Unternehmens. Im abgelaufenen zweiten Quartal hätten fast 95% der Gebühreneinnahmen aus dem Geschäft mit Privatkunden gesatmmt und zahlreiche Konkurrenten stünden bereits bereit, um diese mit günstigeren oder gar kostenlosen Angeboten wegzulocken.Zwar habe die Coinbase-Aktie zuletzt vom positiven Momentum am Kryptomarkt profitiert und sich etwas von der enttäuschenden Performance seit dem Börsendebüt im April erholt. Ein Wiedereinstieg dränge sich angesichts der großen Risiken für das operative Geschäft derzeit aber nicht auf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2021)