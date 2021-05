Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

220,00 EUR +1,85% (10.05.2021, 12:51)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

263,70 USD +2,70% (07.05.2021)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (10.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie von Coinbase habe in der Vorwoche weiter Federn lassen müssen. Mit dem Rückfall in den Bereich von 250 Dollar habe sie die Gewinne vom starken Börsendebüt Mitte April zeitweise vollständig abgegeben. Die Vorlage des vollständigen Quartalsberichts am Donnerstag (13. Mai) könnte allerdings für frischen Wind sorgen.Hinsichtlich der Entwicklung im ersten Quartal dürfte es dabei keine allzu großen Überraschungen mehr geben, denn das Unternehmen habe bereits kurz vor dem Börsengang im April extrem starke vorläufige Daten veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum solle sich der Umsatz demnach auf rund 1,8 Milliarden Dollar fast verzehnfacht und der Nettogewinn auf bis zu 800 Millionen Dollar ver-25-facht haben. Zudem habe die Plattform zum 31. März rund 56 Millionen verifizierte und 6,1 Millionen monatlich aktive Nutzer (MTUs) gezählt.Spannend werde allerdings, wie Coinbase die weitere Entwicklung des operativen Geschäfts im laufenden zweiten Quartal und dem Gesamtjahr einschätze, denn dazu habe sich das Management in der vorläufigen Quartalsmeldung nur vage geäußert. Unter Verweis auf die "Unvorhersehbarkeit" des Geschäfts habe es lediglich eine Prognose für die Entwicklung der monatlich aktiven Nutzer gegeben - und die sei mit einer Spanne von 4,0 Millionen im Falle eines Crashs am Kryptomarkt bis 7,0 Millionen im Falle einer anhaltenden Rally bei Bitcoin und Co auch noch recht groß ausgefallen.Dan Dolev von Mizuho Securities habe sich in der Vorwoche optimistisch geäußert, dass sich die bullenstarke operative Entwicklung vom Jahresanfang auch im zweiten Quartal fortsetzen dürfte. Grund dafür sei die anhaltende Rekordjagd bei vielen Kryptowährungen, die sich in steigenden Handelsvolumen auf der Coinbase-Plattform niederschlagen dürfte. Wegen wachsender Konkurrenz und drohendem Gebührendruck sei er allerdings bei seinem "neutral"-Rating für die Aktie geblieben.Auch wenn der Kurs sich derzeit vom starken Kryptomarkt abgekoppelt zu haben scheine: Am Freitag sei der Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von fast drei Prozent ein halbwegs versöhnlicher Wochenausklang gelungen. Im vorbörslichen US-Handel gehe es am Montag weiter bergauf, die Lage dürfte aber volatil bleiben."Der Aktionär" liegt mit einem Kauflimit bei 200 Euro auf der Lauer, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.05.2021)