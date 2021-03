Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Cogia AG:



Die Cogia-Gruppe (ISIN: DE000A3H2226, WKN: A3H222, Ticker-Symbol: 8HC) ist einer der führenden Anbieter von Monitoring- und Analyse-Technologien unter Einsatz von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen in den Bereichen "Customer Experience" und "Big Data Analytics".



Das Unternehmen offeriert seit über zehn Jahren Produkte und Lösungen zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web-Inhalte, Social-Media-Beiträge und interne Daten. Die von Cogia eingesetzten Verfahren schließen auch Technologien zur natürlichen Sprachverarbeitung in allen Verkehrssprachen ein und liefern daher hervorragende Such- und Kategorisierungsergebnisse. (24.03.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Cogia-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Experten nehmen in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" die Aktie der Cogia AG (ISIN: DE000A3H2226, WKN: A3H222, Ticker-Symbol: 8HC) unter die Lupe.Wer wäre nicht gerne als einer der ersten Aktionäre bei Apple, Microsoft & Co. dabei gewesen und damit heute reich? Das Problem sei, dass es anfangs schwer zu erkennen sei, welches Unternehmen sich später zu einem Überflieger entwickeln werde. Oft setze man auf das falsche Pferd und verliere seinen Einsatz. Die Experten würden es trotzdem versuchen und heute mit der Cogia AG ein Unternehmen vorstellen, das - falls der Businessplan aufgehe - Potenzial für etwas Großes habe.Cogia sei ein Anbieter von KI-basierten, patentierten, semantischen Lösungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet Big Data Analytics. Mithilfe der Cogia-Lösung könnten Unternehmen beispielsweise ihre Kundenrückmeldungen an einem Ort sammeln und zentral verwalten. Die Analyse der Daten erfolge mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI). Dadurch werde die Kundenbindung erhöht. Über 100 Kunden, darunter z. B. VW, BMW und die Lufthansa, würden die Cogia-Software-Lösungen aktuell einsetzen, teilweise bereits seit mehreren Jahren. Zweifellos gehöre algorithmusbasierten Analyselösungen die Zukunft, sodass die Experten das Potenzial von Cogia hoch einschätzen würden. Bislang sei der Umsatz jedoch noch überschaubar und habe 2020 bei gerade einmal 586.000 Euro gelegen, nach 498.000 Euro im Vorjahr. Dank der schlanken Unternehmensstruktur habe 2020 ein positives EBIT von immerhin 206.000 Euro zu Buche gestanden.Einer Analysestudie der Marktforscher von Verified Market Research zufolge sei die steigende Nachfrage nach personalisierten Kundenerlebnissen in verschiedenen Branchen einer der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für Customer Experience Management beschleunigen würden. Die fortschreitende Technologie revolutioniere die Art und Weise, wie Kunden reagieren und mit den Marken über mehrere Kanäle interagieren würden. Insgesamt solle der weltweite Markt in diesem Bereich bis 2027 von 5,5 Mrd. Euro (2019) auf 14 Mrd. Euro wachsen.Die Cogia-Aktie sei eine hochspekulative Wette auf ein junges Unternehmen im Wachstumsmarkt Datenanalyse. Für ein Investment spreche, dass Cogia seit 2016 profitabel wirtschafte und in den letzten drei Jahren durch ein hoch skalierbares Geschäftsmodell ein durchschnittliches EBITDA-Wachstum von ca. 55% habe generieren können. Zudem sei die Gesellschaft im Peer-Group-Vergleich günstig bewertet. Nicht zuletzt überzeuge die hohe Kundenqualität. Andererseits müsse berücksichtigt werden, dass es sich um ein sehr junges Unternehmen mit noch geringen Umsätzen handle. Wie bei einer Unternehmenspräsentation zu erfahren gewesen sei, solle das im Dezember 2020 in Düsseldorf erfolgte Börsenlisting dazu dienen, die Visibilität der Gesellschaft zu erhöhen. Eine Kapitalerhöhung sei derzeit nicht geplant, da Cogia aus eigener Kraft wachsen könne.Risikofreudige Anleger, die über ein Investment nachdenken, müssen Folgendes beachten: Die Aktie ist sehr markteng, daher sollten Käufe unbedingt limitiert werden, so die Experten von "AnlegerPlus News". Ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 2,50 Euro platziert werden. (Ausgabe 3/2021)