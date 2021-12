Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, einen fairen Wert je Cogia-Aktie von 3,72 EUR ermittelt und vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 14.12.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Cogia AG:



Cogia (ISIN: DE000A3H2226, WKN: A3H222, Ticker-Symbol: 8HC) bietet branchenübergreifend Produkte und Lösungen für die Erschließung und Auswertung von Informationen aus Web-Quellen, aber auch aus internen Daten an. Dabei übernimmt Cogia für seine Kunden auch - wenn gewünscht - das komplette Management der eigenen Social-Media-Kanäle. Zu den Kunden von Cogia zählen unter anderem Volkswagen, BMW, Lufthansa, ATU, Commerzbank und Continental. Cogia baut durch Akquisitionen ein Lösungsportfolio auf, das auf künstliche Intelligenz-basierte innovative Cloud-Lösungen in den Bereichen Web- und Social-Media-Monitoring bietet und auf Marktforschung und Open Source Intelligence basiert. Durch seine Akquisitionsstrategie strebt Cogia an, die Marktführung im KI- Cloud-basierten Lösungsmarkt in Europa innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erreichen. (14.12.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cogia-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, nehmen die Coverage für die Aktie der Cogia AG (ISIN: DE000A3H2226, WKN: A3H222, Ticker-Symbol: 8HC) mit dem Rating "buy" auf.Die Cogia AG sei ein Full-Service-Anbieter von KI-basierten, patentierten, semantischen Lösungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet "Big Data Analytics", mit dem Fokus auf Customer Experience, Monitoring und Engagement. Das Ziel der Cogia sei es, seine Kunden, ob Unternehmen, Verbände oder Behörden, bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem diese durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet würden - in doppelter Hinsicht. Zum einen gehe es darum, verborgene firmen- oder organisationseigene Erkenntnisse innerhalb der internen Daten und des Intranets des Kunden zu entdecken. Zum anderen ermögliche die Cogia AG es Unternehmen, ihre Zielgruppen über das Internet zu monitoren, dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen und einen Mehrwert für ihre Marken zu schaffen.Die Produkte der Cogia AG würden auf einer selbstentwickelten und innovativen KI-basierten Software-Lösung basieren. Durch die KI-Software-Lösungen würden sich die Produkte der Gesellschaft deutlich von den Konkurrenz Produkten absetzen. Hier spiegele sich insbesondere die über zehn Jahre lange Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens in diesem Bereich wider, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Softwarelösungen. Durch das weitreichende Produktportfolio ermögliche die Cogia AG ihren Kunden eine enge Verzahnung von technischen und redaktionellen Dienstleistungen, damit Kunden in jeder Phase eines Projekts optimal und ganzheitlich unterstützt werden könnten.Die innovativen Produktlösungen der Cogia AG hätten bereits in zahlreichen Projekten, mit namhaften Kunden, ihre Marktreife im Praxistest gezeigt. So würden bereits heute die Automobilkonzerne Volkswagen und BMW zu den Kunden zählen, ebenso wie sowie das Fraunhofer Institut oder der Freistaat Bayern. Neben der Weiterentwicklung der Software-Lösungen stehe der weitere Roll-Out bei der Cogia AG im Fokus. Lufthansa und VW, mit denen das Unternehmen wachsen könne.Zum ersten Halbjahr 2021 habe der Umsatz bei 0,34 Mio. EUR, das EBITDA bei 0,09 Mio. EUR und das Netto-Ergebnis bei -0,39 Mio. EUR gelegen. Annualisiert habe somit das primäre Ziel des Umsatzwachstums erzielt werden können. Zudem sei eine Partnerschaft mit VIMATO, einer Micro-Influencer-Plattform, geschlossen worden.Die Analysten der GBC AG würden ein dynamisches Wachstum der Cogia AG erwarten. Durch das Geschäftsmodell der wiederkehrenden Umsatzerlöse und der bereits guten Kontakte zu Großkunden sollten sich deutliche Umsatzsteigerungen erzielen lassen. Die Analysten der GBC AG würden ein Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr 2021 auf 1,05 Mio. EUR prognostizieren, gefolgt von 1,93 Mio. EUR im Jahr 2022 und 3,55 Mio. EUR im Jahr 2023. Durch das skalierbare Geschäftsmodell sollten sich signifikante Ergebnisverbesserungen erzielen lassen. Die Analysten der GBC AG würden eine EBITDA-Steigerung von 0,07 Mio. EUR (2021) auf 0,17 Mio. EUR (2022) bzw. 0,89 Mio. EUR (2023) erwarten.In den Prognosen der Analysten der GBC AG seien noch keine anorganischen Umsatzerlöse enthalten. Cogia plane auch über Fremdkapital zu wachsen. Die Einwerbung der Mittel solle Deal-bezogen erfolgen. Das Management habe bereits eine umfangreiche Pipeline an möglichen Targets von ca. 50 Mio. EUR.