Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Situation beim US-Getränkehersteller Coca-Cola entspanne sich nach dem Corona-Einbruch langsam wieder. Im dritten Quartal habe der Konzern besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz sei zwischen Juli und Ende September im Vergleich zum Vorjahr nur noch um neun Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar gesunken.Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn unterm Strich habe bei 1,74 Milliarden Dollar gelegen, und damit 33 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Damit liege der bereinigte Gewinn je Aktie zwei Prozent tiefer bei 0,55 Dollar. Analysten hätten sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie mit weniger gerechnet.Der Konzern traue sicher derzeit keine neue Prognose zu. Diese habe das Management wegen der Corona-Krise zurückgezogen.Coca-Cola habe im Lockdown stark gelitten. Da Restaurants, Bars und Kinos wochenlang hätten schließen müssen, seien Umsatz und Gewinn bei dem Getränkehersteller eingebrochen. Auch jetzt herrsche noch längst nicht Normalität: In den USA hätten derzeit immer noch 100.000 Gastronomiebetriebe zu.Einschätzung des "Aktionär": Derzeit gibt es spannendere Aktien im Lebensmittelsegment, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 22.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link