Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (05.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Der Getränkehersteller Coca-Cola wolle Stellen abbauen. Die Deutschland-Tochter des Konzerns habe mitgeteilt, dass hierzulande insgesamt 410 Stellen wegfallen sollten. Die Firma plane, den Standort in Hamm (NRW) zum Jahresende vollständig aufzugeben. Dort seien derzeit 82 Beschäftigte tätig, gut die Hälfte der Stellen solle gestrichen werden.Die andere Hälfte - etwa Verkaufsberater und andere Außendienstler - bleibe planmäßig in der Region, ihre Stellen würden aber anderen Standorten zugeordnet.In Urbach in Baden-Württemberg solle der Werkstattbereich Ende Februar 2023 eingestellt bleiben, fünf Stellen würden wegfallen. Die dortige Logistik und andere Bereiche würden bestehen bleiben. Das Reparaturgeschäft sei schon seit einigen Jahren rückläufig, habe die Firma ihren Schritt begründet. Beim Großteil der geplanten Jobkürzungen gehe es um Automatenbefüller und Servicetechniker, die derzeit im ganzen Bundesgebiet tätig seien und bestimmten Standorten organisatorisch zugeordnet seien.Bisher sei Coca-Cola in Deutschland auch im Automatengeschäft tätig - die Firma befülle Getränke- und Snack-Automaten und übernehme auch Wartung und Reparatur. Dieses Geschäft wolle die Firma nicht mehr selbst machen, sondern an externe Dienstleister übergeben. Den Arbeitsplatzabbau wolle Coca-Cola nach eigenen Angaben "so sozialverträglich wie möglich auf Basis unseres neuen Tarifvertrags" gestalten.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel. Unterstützung erhalte das Coca-Cola-Papier von der 38-Tage-Linie. (Analyse vom 05.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link