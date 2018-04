NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (25.04.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Die Aktienanalystin von Independent Research, Laura Cherdron, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO).Coca-Cola habe mit den Q1-Zahlen überwiegend im Rahmen der Analystenprognosen gelegen (u.a. Umsatz: 7,63 (Vj.: 9,12; Analystenerwartung: 7,78) Mrd. USD; operatives Ergebnis: 1,81 (Vj.: 1,98; Analystenerwartung: 1,85) Mrd. USD). Nur das organische Wachstum sei mit 5% y/y überraschend erfreulich ausgefallen. Hier habe der Getränkehersteller von einer hohen Nachfrage nach Tee, Kaffee und Cola mit geringerem Zuckerzusatz profitieren können. Demgegenüber habe die Umsatz- (auch organisch), Ergebnis- und Margenentwicklung in Nordamerika enttäuscht. Auf der Konzernebene hätten aber erfreuliche Margenverbesserungen verzeichnet werden können. Ergebnisseitig habe darüber hinaus das bereinigte EPS im Rahmen der Erwartungen gelegen (0,47 (Vj.: 0,43) USD). Entsprechend habe der Konzern den Ausblick für 2018 bestätigt. Der US-Titel habe mit einem Kursrückgang auf die Zahlenbekanntgabe (24.04.: -2%) reagiert, den Cherdron für nicht gerechtfertigt erachte.Bei unveränderten Prognosen stuft Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, die Coca-Cola-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei 48 USD belassen. (Analyse vom 25.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link