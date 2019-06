Stuttgart-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

2,70 Euro -4,59% (19.06.2019, 13:54)



Tradegate-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

2,74 Euro -0,07% (19.06.2019, 15:33)



TSE-V-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

CAD 4,12 +0,98% (19.06.2019, 15:45)



ISIN Cobalt 27 Capital-Aktie:

CA19075M3093



WKN Cobalt 27 Capital-Aktie:

A2DTYT



TSE-V-Ticker-Symbol Cobalt 27 Capital-Aktie:

KBLT



Kurzprofil Cobalt 27 Capital Corp.:



Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralunternehmen, dass ein reines Kobalt-Exposure bietet. Kobalt ist ein integrales Element bei Schlüsseltechnologien für Elektroautos und Stromspeichermärkten. Cobalt 27 Capital beabsichtigt den Aufbau eines Kobalt-lastigen Portfolios von Streams, Royalties und Direktbeteiligungen an Rohstoffliegenschaften mit Kobalt-Anteilen.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht der Analyst Eric Zaunscherb vom Investmenthaus Canaccord Genuity für die Aktien des kanadischen Mineralunternehmen Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Die Analysten von Canaccord Genuity passen ihr Bewertungsmodell für die Aktien von Cobalt 27 Capital Corp. an die geplante Übernahme der Schlüssel-Assets durch den Hauptaktionär Pala Investments und den auf die Entwicklung der Kobalt-Preise am Spot-Markt gerichteten geänderten Fokus an.Die frühere Bewertung habe die Auswirkungen einer Erholung der Kobaltpreise in den nächsten zwölf Monaten im Blick gehabt. Nun seien der verfügbare Cash und der Anteil an einem Nickel-Vehikel die maßgebenden Faktoren.Analyst Eric Zaunscherb reduziert das Kursziel für die Cobalt 27 Capital-Aktie von 15,00 auf 5,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cobalt 27 Capital-Aktie: