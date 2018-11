ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (27.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Das deutsche Chemieunternehmen Covestro habe letzte Woche eine Gewinnwarnung ausgegeben und diese mit dem niedrigen Wasserstand des Rheins begründet. Dieser habe sich nicht nur auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Kosten ausgewirkt, sondern auch die Verschiffung der eigenen Produkte erschwert.Clariant betreibe insgesamt fünf Standorte, die direkt am Rhein oder in dessen Nähe in Deutschland lägen. Die Standorte würden verschiedene Geschäftsbereiche wie Functional Minerals, Coatings, Masterbatches und Care Chemicals (Enteisungsmittel, Kraftstoffzusätze) beliefern. Clariant sei sich der aktuellen Lage bewusst, rechne in Q4/2018 und danach aber nur mit minimalen Auswirkungen, da man auf andere Transportwege habe ausweichen können. Die damit verbundenen Zusatzkosten könnte sich allenfalls leicht auf Volumenwachstum und Margenniveau auswirken.Für 9M/2018 habe Clariant eine ber. EBITDA-Marge von 15,3% und ein Volumenwachstum von 3% ausgewiesen. Aufgrund des vermutlich weiter ansteigenden Umsatzes rechne Clariant für GJ 2018 mit einer höheren EBITDA-Marge. Da das Margenniveau in 9M/2018 bloß auf Vorjahresniveau verharrt habe, gebe es bei der Umsetzung der eigenen Prognose aber nur einen geringen Spielraum. Da der Analyst in Q4 mit einem Margenplus von +30 BP rechne, gehe er davon aus, dass Clariant die eigenen Zielvorgaben erreichen werde.Seit Anfang 2017 sehe sich die Chemiebranche mit einer wachsenden Zahl von Problemen konfrontiert, von den höheren Ölpreisen und Produktionsausfällen an verschiedenen Standorten bis hin zu Umweltproblemen/Naturkatastrophen wie dem Hurrikan Harvey im Jahr 2017 oder den niedrigen Rheinpegeln. Dies führe in der Regel zu steigenden Faktorkosten und erfordere eine größere Flexibilität der Lieferkette. Clariant müsse beispielsweise nach wie vor die kontinuierlich steigenden Faktorkosten kompensieren, und die Margen würden weiterhin durch die negative Auswirkung der Rohstoffkosten belastet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clariant-Aktie:18,195 EUR (26.11.2018)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:CHF 20,53 -0,63% (27.11.2018, 09:47)