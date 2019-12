SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:

Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (19.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Clariant habe die Veräußerung seines Masterbatches (MB)-Geschäfts an das US-Chemieunternehmen PolyOne (globale Nr. 2 im Bereich MB) für USD 1,56 Mrd. angekündigt. Dieser Verkaufspreis entspräche einem Verhältnis EV (letzte 12 Mt.) zu ausgew. EBITDA von 12,2. Der Abschluss der Transaktion werde in Q3/20 erwartet. Im GJ18 habe MB einen Umsatz von CHF 1,181 Mrd. generiertBereits im Oktober dieses Jahres habe Clariant die Veräußerung seiner Sparte Healthcare Packaging (Verkaufspreis: CHF 308 Mio.) abschließen können. Während der Umsatz hier aber eher überschaubar gewesen sei (CHF 135 Mio.), falle der für 2020 geplante Verkauf der Pigmentsparte, dessen Umsatz ca. CHF 850 Mio. (VontE) betrage, deutlich stärker ins Gewicht. Den Erlös dieser kommenden Transaktion schätze der Analyst auf USD 900 Mio.Um den Aktionären zusätzliche Barmittel ausschütten zu können, werde Clariant nach der Veräußerung von MB eine Sonderdividende von CHF 3,0 je Aktie bezahlen und dadurch rund CHF 1 Mrd. ausschütten. An der 2020 stattfindenden AGV müsse dies noch bewilligt werden, was aber kein Problem darstellen sollte.Neben der Sonderausschüttung wolle das Unternehmen den Verkaufserlös (VontE: insges. CHF 2,7 Mrd.) in Produktinnovationen und die Stärkung der Bilanz investieren.Der Verkauf von MB sei ein weiterer Schritt in der Neugestaltung des Portfolios von Clariant, und angesichts der hohen Kennzahlen begrüße der Analyst diese Veräußerungen. Das EV/ber. EBITDA liege mit 12,2 deutlich über dem marktimplizierten SOTP-Wert für MB, insgesamt werde Clariant auf einem Niveau von 11 bis 11,5 gehandelt. Da der Analyst mit einem Betrag von CHF 1,5 Mrd. für MB gerechnet habe, entspreche der Verkaufspreis seinen Erwartungen. Die Sonderdividende sei eine gute Möglichkeit, die Barmittel auszuschütten. Anderenfalls würde Clariant nach allen Veräußerungen eine hohe Nettoliquidität aufweisen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:19,58 EUR +0,77% (19.12.2019, 11:40)