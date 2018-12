ISIN Clariant-Aktie:

Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (20.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) unter die Lupe.CLN habe ein Joint-Venture mit der SABIC-Tochter Saudi Kayan angekündigt, das den Bau einer Alkoxylierungsanlage in Saudi-Arabien vorsehe. Alkoxylate seien Umsetzungsprodukte von Ethylenoxiden (EO) und kämen in Körperpflegeprodukten und Haushaltsreinigern ebenso zum Einsatz wie in CLNs Öl- und Gas-Geschäft. CLN werde beim JV daher sein Know-how aus dem Bereich Downstream-Produkte einbringen, während SABIC die Basischemikalien aus der Erdölverarbeitung beisteuere. Da EO für CLN das zweitwichtigste Ausgangsmaterial darstellen würden, sichere sich Mutterkonzern Clariant so eine günstige und stabile Quelle für diesen Stoff - wenn auch mittels eines Standorts, der abseits von den Hauptkunden in Europa und Asien liege.Nach der Akquisition von SABICs Specialties-Geschäft sei dies der zweite Schritt in Richtung einer engeren Kooperation zwischen CLN und SABIC. Die Transaktion sei daher ein logischer Schritt - und sei von CLN bereits früher als Option angedeutet worden. Wir gehen davon aus, dass sich diese Zusammenarbeit im Bereich Katalysatoren (SABIC-spezifische Lösungen) weiter vertiefen wird und dass sich auch CLNs Sparten Additives und Masterbatches künftig noch enger mit SABICs Kunststoffgeschäft verflechten werden, so die Aktienanalysten von Vontobel Research.Wie bereits von CLN angedeutet, sei die heutige Ankündigung der nächste Schritt einer engeren Zusammenarbeit mit SABIC. Wir beurteilen die Nachricht als leicht positiv, da CLN bei der Umsetzung der versprochenen Maßnahmen in Bezug auf SABIC gut vorankommt, so die Aktienanalysten von Vontobel Research. Der Schritt habe jedoch keine Auswirkungen auf die Erwartungen der Aktienanalysten an die Sparten Care Chemicals und Oil & Mining Services, die von dem neuen Produktionsstandort profitieren würden.Angesichts der Konjunkturabkühlung überprüft Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein Kursziel von CHF 22,50, bestätigt aber sein "hold"-Rating für den Clariant-Titel. (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze Clariant-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clariant-Aktie:15,845 EUR +0,06% (20.12.2018, 13:53)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:17,92 CHF -1,75% (20.12.2018, 14:32)