ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (12.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) weiterhin zu kaufen.Patrick Jany habe nach 14 Jahren als CFO entschieden, das Unternehmen zu verlassen und seine Karriere in derselben Funktion beim dänischen Transportunternehmen Moller-Maersk fortzuführen. Während Clariants operative und finanzielle Performance in den letzten Jahren etwas zu wünschen übrig gelassen habe, habe Jany als CFO stets gute Arbeit geleistet. Seine Kommunikation mit den Anlegern sei transparent gewesen, seine Vertrautheit mit Clariant tiefgehend. Während der schwierigen Phase, die Clariant seit der Ausgliederung durchlaufen habe, habe Jany das Unternehmen durch eine Reihe von Veräußerungen (aktuell: Masterbatches und Pigments) und Akquisitionen (Süd-Chemie) auf einen guten Kurs gebracht. Janys Nachfolger werde Stephan Lynen, der für seit 1998 für Clariant tätig sei und seit dreieinhalb Jahren der Sparte Additives vorstehe. Davor sei er bei Clariant in verschiedenen Funktionen für die Finanzen verantwortlich gewesen, u.a. als Head of Group Controlling.Operative Folgen: Obwohl Jany ein guter CFO gewesen sei, dürfte sein Abgang die operative Performance von Clariant kaum beeinträchtigen. Herr Lynen kenne das Unternehmen ebenfalls sehr gut, die Übergangsphase solle bis zum 31. März 2020 dauern.Die operativen Trends seien 2019 enttäuschend gewesen, und 2020 dürfte wohl kaum viel besser werden. Buchta sei jedoch überzeugt, dass Clariant nach den Veräußerungen im Jahr 2020 ein sehr attraktives Übernahmeziel sei. Dies würde angesichts des derzeitigen Kursniveaus einen erheblichen Shareholder Value schaffen. Während es normal sei, dass ein CFO das Unternehmen nach 14 Jahren verlasse, könnte der Rücktritt von Patrick Jany in Richtung einer sehr starken Veränderung des Unternehmens weisen. Die Position des CEO sei immer noch vakant.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Clariant-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel laute CHF 28,00. (Analyse vom 12.02.2020)Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:21,42 EUR +1,81% (12.02.2020, 10:25)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:22,70 CHF +0,40% (12.02.2020, 10:10)