Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (25.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Catalysis sei um 36% in LW (19% in LW, 17% mit Akq.) gewachsen, was deutlich über den Konsenserwartungen liege (Kons. 13% Wachstum). Das Wachstum habe hauptsächlich aus China sowie dem Nahen Osten und Afrika gestammt. CC habe ebenfalls positiv mit einem Wachstum von 9% in LW bei einer relativ schwierigen Vergleichsbasis (+9% in LW Q1/2017) überrascht. Aber der NR-Umsatz habe die Markterwartungen um 6% verpasst. Das Ölgeschäft habe ein einstelliges Wachstum verzeichnet, während Functional Minerals in LW leicht rückläufig gewesen sei. P&C sei unverändert gewesen.Die Rentabilität bei NR sei enttäuschend ausgefallen (15,2%, Kons. 16,6%). Das Preisbewusstsein im Ölgeschäft sei eine Last gewesen, aber dürfte sich in Zukunft verbessern. Bei CC habe die Marge trotz des deutlich höheren Umsatzes unter den Erwartungen gelegen (18,4%, Kons. 19%). Bei Catalysis habe das Wachstum von Syngas eine dämpfende Wirkung gehabt. P&C habe von der Preisgestaltung profitiert.Der Ausblick für GJ 2018 (d. h. Wachstum in LW, Fortschritt beim op. CF, EBITDA und bei der ber. EBITDA-Marge) sei bestätigt worden und entspreche Konsenserwartungen.Als nächsten Kursimpuls sehe man die H1/2018-Ergebnisse (25.06.18) und Strategie-Update (September 2018) - möglicherweise würden Details über die Zusammenarbeit mit SABIC bekannt gegeben.Clariant melde ein kräftiges Umsatzwachstum, das sich aber kaum auf den Gewinn ausgewirkt habe. Die Analystin erwarte eine verstärkte Wirkung der Operating Leverage, vor allem bei CC und NR. Positiv seien das kräftige org. Wachstum bei Catalysis und die anhaltend starke Dynamik bei CC. Das Ölgeschäft dürfte im Laufe des Jahres eine starke Dynamik entwickeln, was ebenfalls dem Gewinn Auftrieb geben dürfte (Geschäft mit hohen variablen Kosten). Es habe geringfügige Auswirkungen auf ihre EPS-Schätzungen.