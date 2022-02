Börsenplätze Clariant-Aktie:



15,8375 EUR -14,98% (14.02.2022, 11:23)



16,32 CHF -18,40% (14.02.2022, 11:09)



CH0012142631



895929



CLRN



CLN



Clariant ist ein weltweit führender Hersteller von Fein- und Spezialitätenchemikalien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von "Der Aktionär":





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CLN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Clariant-Aktie sei im vergangenen Jahr seitwärts gelaufen. 2022 habe bisher ein kleines Plus zu Buche gestanden. Doch die heutige Nachricht schicke das Papier des Schweizer Spezialchemiekonzerns auf Talfahrt. Es gebe Hinweise auf bilanzielle Ungereimtheiten - die Q4- sowie die vollständigen 2021er Zahlen würden nicht wie geplant am Mittwoch verkündet.Und auch die für den 1. April terminierte Generalversammlung sei bereits gecancelt worden. Grund für diese Terminabsagen seien Aussagen von Whistleblowern (internen Mitarbeitern), dass in der Vergangenheit möglicherweise Rückstellungen und Wertberichtigungen falsch verbucht worden seien, heiße es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Clariant gehe der Geschichte nun mit "größter Dringlichkeit und Sorgfalt" auf den Grund und werde dabei von Beratern der Firmen Deloitte sowie Gibson, Dunn & Crutcher unterstützt.Vor allem die Jahre 2020 und 2021 stünden im Fokus der Untersuchungen. Inwieweit frühere Zeiträume auch betroffen sein könnten, müsse derzeit noch geprüft werden, so Clariant weiter.Die Clariant-Aktie verliere am Montag mehr als 18 Prozent auf 16,38 Euro.Diese Nachricht sei sicherlich ein echter Paukenschlag. Wann nun die vollständigen 2021er Zahlen und die Generalversammlung stattfänden, sei derzeit unklar. Klar ist hingegen: Solange diese Vorwürfe nicht vollständig ausgeräumt sind, sollten Anleger die Finger von dem Titel lassen, da weitere Kursverluste drohen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Clariant-Aktie. (Analyse vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link